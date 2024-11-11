Соцсети не делают уфимцев счастливыми

Благодаря опросу стало известно, что в нашей стране в среднем 27% чувствуют каждый день себя счастливыми. В Башкирии же, как выяснилось, всего 25% счастливых в будние дни. Среди опрошенных женщины (29%) ощущают себя намного лучше, чем мужчины (24%). Треть опрошенных, а именно 33% призналось, что чувствуют счастье и радость временами, но оказались и те, кто не помнят время, когда они чувствовали себя на вершине мира и не думали о бытовых проблемах. Число грустных граждан в Уфе составило 29%.