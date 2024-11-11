mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 02:31

Published 11 ноября, 02:31

Modified 11 ноября, 02:31

Updated 11 ноября, 02:31

Соцсети не делают уфимцев счастливыми

Соцсети не делают уфимцев счастливыми

11 ноября 2024, 02:31
Фото: 1MI.
Платформа по поиску работы hh.ru провела исследование среди жителей Уфы, с помощью которого стало известно, сколько людей ощущают себя счастливым в будничные дни и что приносит им радость.

Каждый день мы чувствуем большой спектр эмоций благодаря различным факторам в нашей жизни, но самым ярким и запоминающим среди всего происходящего остаётся ощущение счастья. Это чувство окрыляет, делает нашу жизнь наполненной и помогает нам уверенно идти к намеченным целям, забывая про невзгоды и неудачи.

Кто же чувствует счастье в ежедневной рутине?

Благодаря опросу стало известно, что в нашей стране в среднем 27% чувствуют каждый день себя счастливыми. В Башкирии же, как выяснилось, всего 25% счастливых в будние дни. Среди опрошенных женщины (29%) ощущают себя намного лучше, чем мужчины (24%). Треть опрошенных, а именно 33% призналось, что чувствуют счастье и радость временами, но оказались и те, кто не помнят время, когда они чувствовали себя на вершине мира и не думали о бытовых проблемах. Число грустных граждан в Уфе составило 29%.

Фото: Изображение Midjourney

Также стало известно, что люди, работающие в сфере безопасности (40%) являются самыми радостными, за ними следуют сотрудники сферы туризма, отельного и ресторанного дела (36%), а замыкают тройку лидеров юристы, составляющие 34% опрошенных.

Что делает нас счастливей?

Самым хорошим способом поднять себе настроение и почувствовать прилив радости, согласно ответу 60% опрошенных жителей Башкирии, стало общение с близкими и родными. Времяпровождение с друзьями имеет тоже высокий спрос и важен для 52% отвечающих. Здоровье и спорт заняли третье место (48%) среди методов достижения счастья в будни. Повышенная заработная плата оказалась не так важна у отвечающих, как живое общение с близкими людьми, только 46% будут рады шелесту денег. Путешествие и отдых на свежем воздухе порадует 42% участников опроса.

Фото: Изображение Midjourney

Наиболее бесполезным методом для повышения уровня счастья в повседневной жизни, согласно опросу, стали социальные сети. Милые картинки с котиками, короткие видео с легким для ума содержанием, как оказалось, не помогают людям почувствовать себя счастливей в рабочие дни. Жители Республики Башкортостан считают, что время, проведенное в социальных сетях, не приносит им радости и счастья, а лишь отнимает впустую драгоценные часы, которые можно было бы использовать для самореализации.

Сезон упущенной романтики наступил в Уфе
Узнать подробнее

Башкирия заняла первое место среди всех регионов по уровню удовлетворения от посещения театров, кинозалов и выставочных мероприятий. Многие жители региона (38%) предпочитают получить приятные ощущения и узнать новое, посетив представление в театре или насладиться обстановкой в художественной галерее.

Подводя итоги опроса, можно сказать, что счастье касается нас каждый день, но не все могут отвлечься от проблем текущего дня и обратить на внимание на мелочи жизни. Самым радостным и счастливым моментом в будний день, по мнению участников опроса, стало общение с родными или с друзьями. Проведение времени с приятными людьми создает незабываемые воспоминания и помогает отвлечься от обыденной рутины.

Читайте также:
Путина опять ждут в УфеТарологи меняют рынок труда в РоссииВзрослый спорт сделали бесплатным в Башкирии
#Яна Соболева#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Россия#Зарплата#Женщины#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Опрос#Путешествие#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Люди#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Мужчины#Настроение#Радость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика