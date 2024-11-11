Соцсети не делают уфимцев счастливыми

Posted 11 ноября, 02:31
Published 11 ноября, 02:31
Modified 11 ноября, 02:31
Updated 11 ноября, 02:31
Каждый день мы чувствуем большой спектр эмоций благодаря различным факторам в нашей жизни, но самым ярким и запоминающим среди всего происходящего остаётся ощущение счастья. Это чувство окрыляет, делает нашу жизнь наполненной и помогает нам уверенно идти к намеченным целям, забывая про невзгоды и неудачи.
Благодаря опросу стало известно, что в нашей стране в среднем 27% чувствуют каждый день себя счастливыми. В Башкирии же, как выяснилось, всего 25% счастливых в будние дни. Среди опрошенных женщины (29%) ощущают себя намного лучше, чем мужчины (24%). Треть опрошенных, а именно 33% призналось, что чувствуют счастье и радость временами, но оказались и те, кто не помнят время, когда они чувствовали себя на вершине мира и не думали о бытовых проблемах. Число грустных граждан в Уфе составило 29%.
Также стало известно, что люди, работающие в сфере безопасности (40%) являются самыми радостными, за ними следуют сотрудники сферы туризма, отельного и ресторанного дела (36%), а замыкают тройку лидеров юристы, составляющие 34% опрошенных.
Самым хорошим способом поднять себе настроение и почувствовать прилив радости, согласно ответу 60% опрошенных жителей Башкирии, стало общение с близкими и родными. Времяпровождение с друзьями имеет тоже высокий спрос и важен для 52% отвечающих. Здоровье и спорт заняли третье место (48%) среди методов достижения счастья в будни. Повышенная заработная плата оказалась не так важна у отвечающих, как живое общение с близкими людьми, только 46% будут рады шелесту денег. Путешествие и отдых на свежем воздухе порадует 42% участников опроса.
Наиболее бесполезным методом для повышения уровня счастья в повседневной жизни, согласно опросу, стали социальные сети. Милые картинки с котиками, короткие видео с легким для ума содержанием, как оказалось, не помогают людям почувствовать себя счастливей в рабочие дни. Жители Республики Башкортостан считают, что время, проведенное в социальных сетях, не приносит им радости и счастья, а лишь отнимает впустую драгоценные часы, которые можно было бы использовать для самореализации.
Башкирия заняла первое место среди всех регионов по уровню удовлетворения от посещения театров, кинозалов и выставочных мероприятий. Многие жители региона (38%) предпочитают получить приятные ощущения и узнать новое, посетив представление в театре или насладиться обстановкой в художественной галерее.