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Posted 11 ноября, 12:46

Published 11 ноября, 12:46

Modified 11 ноября, 12:48

Updated 11 ноября, 12:48

Символ 2025 года принесет удачу! Эти цвета и декор нужны в каждом доме!

Символ 2025 года принесет удачу! Эти цвета и декор нужны в каждом доме!

11 ноября 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney. Символ 2025 года принесет удачу! Эти цвета и декор нужны в каждом доме!
Каждый Новый год — это возможность не только создать волшебную атмосферу, но и следовать новым трендам. Как украсить дом к 2025 году так, чтобы он был уютным и стильным, не теряя при этом праздничного духа?

Год 2025 проходит под символом Зеленой Деревянной Змеи, что добавляет в палитру праздничного декора природные зеленые, насыщенные красные и теплые желтые оттенки. Эксперты рекомендуют выбирать декор с акцентами в этих тонах, а также добавлять золотистые или серебристые детали для создания эффекта роскоши. В этом году цветовая палитра особенно гармонично впишется в натуральные материалы и элементы.

— Это придаст дому атмосферу уюта и природной теплоты». Новогодние украшения с акцентом на натуральные оттенки легко можно найти в магазинах: так, набор елочных шаров и фигурок в этих цветах обойдется от 300 рублей, — рассказывает дизайнер Ирэн Гайдукова в «Блоге о дизайне».

Природные элементы в тренде

Тенденции на использование экологически чистых, природных материалов становятся все более популярными. Украшения из дерева, шишек, хвои и еловых веток добавят интерьеру уютную простоту, напоминая о зимних лесах.

Украшая дом венками и гирляндами, наполненными шишками и ягодами, можно усилить праздничный настрой. Такой натуральный венок легко приобрести за 500 рублей и выше, а добавление мандаринов или орехов внесет не только аромат зимы, но и нотку традиционного праздничного настроения.

Природные элементы в трендеПриродные элементы в тренде
Природные элементы в тренде. Фото: Изображение Midjourney

Украшение для каждой комнаты

Гостиная

Гостиная всегда становится местом, где собирается вся семья, и ее оформление должно быть особенно продуманным. Елка с яркими шарами, гирлянды и оригинальные украшения добавят атмосферы.

— Лучше оставить елку в центре внимания, не загромождая остальной интерьер лишними деталями, — советует Ирэн Гайдукова.

Яркие, но лаконичные детали подчеркнут ее красоту, создавая уютное и праздничное настроение. Светящиеся гирлянды на окнах и стенах помогут создать эффект звездного неба, усиливая атмосферу волшебства. Гирлянды для окон, например, можно приобрести за 1000 рублей.

Лучше оставить елку в центре вниманияЛучше оставить елку в центре внимания
Лучше оставить елку в центре внимания. Фото: Изображение Midjourney

Спальня

Для спальни можно выбрать более сдержанные украшения, акцентировав внимание на свечах, гирляндах и мягких тканях. Небольшие композиции из еловых веток и ярких цитрусовых наполнят пространство тонким ароматом праздника, а мягкое освещение поможет расслабиться и ощутить спокойствие.

Домики или фигурки в виде елочек отлично дополнят декор, создавая уют и ощущение сказки. Такой декор можно найти по цене от 400 рублей.

Для спальни можно выбрать более сдержанные украшенияДля спальни можно выбрать более сдержанные украшения
Для спальни можно выбрать более сдержанные украшения. Фото: Изображение Midjourney

Кухня

На кухне не нужно использовать громоздкие элементы декора — здесь подойдут компактные, но праздничные украшения. Маленькие елочки на подоконнике или композиции с мандаринами станут изысканным дополнением.

Украшения из хвои или яркие полотенца с зимними мотивами создадут необходимую атмосферу. Небольшая декоративная елочка обойдется примерно в 300 рублей.

На кухне, где создаются праздничные блюда, можно внести немного декораНа кухне, где создаются праздничные блюда, можно внести немного декора
На кухне, где создаются праздничные блюда, можно внести немного декора. Фото: Изображение Midjourney

Наружный декор: сад и фасад

Если у вас есть собственный дом, не забудьте украсить фасад и сад. Световые инсталляции на улице привлекут внимание и создадут праздничное настроение не только для вас, но и для соседей.

Повесьте рождественский венок на дверь, а на ступеньки поставьте фигурки с новогодними героями. Гирлянды для фасадного декора начинаются от 1500 рублей, а фигурки можно найти по цене от 600 рублей.

Ранее эксперты рассказали, чем отделать стены на кухне.

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