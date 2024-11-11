Символ 2025 года принесет удачу! Эти цвета и декор нужны в каждом доме!

Каждый Новый год — это возможность не только создать волшебную атмосферу, но и следовать новым трендам. Как украсить дом к 2025 году так, чтобы он был уютным и стильным, не теряя при этом праздничного духа?

Год 2025 проходит под символом Зеленой Деревянной Змеи, что добавляет в палитру праздничного декора природные зеленые, насыщенные красные и теплые желтые оттенки. Эксперты рекомендуют выбирать декор с акцентами в этих тонах, а также добавлять золотистые или серебристые детали для создания эффекта роскоши. В этом году цветовая палитра особенно гармонично впишется в натуральные материалы и элементы. — Это придаст дому атмосферу уюта и природной теплоты». Новогодние украшения с акцентом на натуральные оттенки легко можно найти в магазинах: так, набор елочных шаров и фигурок в этих цветах обойдется от 300 рублей, — рассказывает дизайнер Ирэн Гайдукова в «Блоге о дизайне». Природные элементы в тренде Тенденции на использование экологически чистых, природных материалов становятся все более популярными. Украшения из дерева, шишек, хвои и еловых веток добавят интерьеру уютную простоту, напоминая о зимних лесах. Украшая дом венками и гирляндами, наполненными шишками и ягодами, можно усилить праздничный настрой. Такой натуральный венок легко приобрести за 500 рублей и выше, а добавление мандаринов или орехов внесет не только аромат зимы, но и нотку традиционного праздничного настроения. Природные элементы в тренде . Фото: Изображение Midjourney Украшение для каждой комнаты Гостиная Гостиная всегда становится местом, где собирается вся семья, и ее оформление должно быть особенно продуманным. Елка с яркими шарами, гирлянды и оригинальные украшения добавят атмосферы. — Лучше оставить елку в центре внимания, не загромождая остальной интерьер лишними деталями, — советует Ирэн Гайдукова. Яркие, но лаконичные детали подчеркнут ее красоту, создавая уютное и праздничное настроение. Светящиеся гирлянды на окнах и стенах помогут создать эффект звездного неба, усиливая атмосферу волшебства. Гирлянды для окон, например, можно приобрести за 1000 рублей. Лучше оставить елку в центре внимания . Фото: Изображение Midjourney Спальня Для спальни можно выбрать более сдержанные украшения, акцентировав внимание на свечах, гирляндах и мягких тканях. Небольшие композиции из еловых веток и ярких цитрусовых наполнят пространство тонким ароматом праздника, а мягкое освещение поможет расслабиться и ощутить спокойствие. Домики или фигурки в виде елочек отлично дополнят декор, создавая уют и ощущение сказки. Такой декор можно найти по цене от 400 рублей. Для спальни можно выбрать более сдержанные украшения . Фото: Изображение Midjourney Кухня На кухне не нужно использовать громоздкие элементы декора — здесь подойдут компактные, но праздничные украшения. Маленькие елочки на подоконнике или композиции с мандаринами станут изысканным дополнением. Украшения из хвои или яркие полотенца с зимними мотивами создадут необходимую атмосферу. Небольшая декоративная елочка обойдется примерно в 300 рублей. На кухне, где создаются праздничные блюда, можно внести немного декора . Фото: Изображение Midjourney Наружный декор: сад и фасад Если у вас есть собственный дом, не забудьте украсить фасад и сад. Световые инсталляции на улице привлекут внимание и создадут праздничное настроение не только для вас, но и для соседей. Повесьте рождественский венок на дверь, а на ступеньки поставьте фигурки с новогодними героями. Гирлянды для фасадного декора начинаются от 1500 рублей, а фигурки можно найти по цене от 600 рублей. Ранее эксперты рассказали, чем отделать стены на кухне. 6 недорогих решений в ремонте, которые значительно улучшают вид квартиры Узнать подробнее Читайте также: Оформляем окна: виды и материалы современных штор 7 лучших однотонных постельных комплектов белья для комфортного сна Модные тренды в дизайне спальни на 2025 год: что ожидать?