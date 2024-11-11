«Салават Юлаев» против «Лады»: где смотреть и кто победит

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в последних играх также показали неплохие результаты, добыв два очка в игре против СКА и одержав победы над «Сибирью» и «Торпедо» в дополнительное время (3:2). Однако команда потерпела поражение от «Адмирала» с двукратным перевесом и уступила минскому «Динамо» в буллитах. Особое внимание стоит уделить канадцу Джошу Ливо, который во втором сезоне в команде уже успел завоевать симпатии болельщиков благодаря своей результативности. В этом регулярном чемпионате он забросил 12 голов и сделал 11 ассистов за 22 матча.