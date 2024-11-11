«Салават Юлаев» против «Лады»: где смотреть и кто победит

Posted 11 ноября, 06:28
Published 11 ноября, 06:28
Modified 11 ноября, 06:30
Updated 11 ноября, 06:30
Матч пройдет в Уфе на льду «Уфа-Арена» и начнется в 19:00 по уфимскому времени. Билеты на игру можно купить на официальном сайте клуба, а их стоимость варьируется от 300 до 1450 рублей. Если же вы не сможете посетить матч, следить за его ходом можно будет на телеканалах БСТ (3+), KHL (3+), KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Тольяттинская команда «Лада» после неудачных матчей против «Адмирала» (3:5) и «Трактора» (1:2), в последнем выездном турне сумели одержать победу над «Нефтехимиком». Также «Лада» смогла забросить по три шайбы в ворота «Авангарда» и московского «Динамо», одержав победы 3:1 и 3:2 соответственно. Но не все так гладко: в матче с ЦСКА команде не повезло, и они уступили со счетом 1:4, единственную шайбу забросил Дмитрий Кугрышев.
Хоккеисты «Салавата Юлаева» в последних играх также показали неплохие результаты, добыв два очка в игре против СКА и одержав победы над «Сибирью» и «Торпедо» в дополнительное время (3:2). Однако команда потерпела поражение от «Адмирала» с двукратным перевесом и уступила минскому «Динамо» в буллитах. Особое внимание стоит уделить канадцу Джошу Ливо, который во втором сезоне в команде уже успел завоевать симпатии болельщиков благодаря своей результативности. В этом регулярном чемпионате он забросил 12 голов и сделал 11 ассистов за 22 матча.
В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, и хотя «Салават» выглядел фаворитом, однажды удача улыбнулась и «Ладе». Тольяттинцы смогли одержать победу на своем льду со счетом 3:2, дважды реализовав большинство.
Как считают эксперты, обе команды не собираются уходить со льда без победы. В турнирной таблице их разделяют шесть очков: у «Салавата» 29, у «Лады» — 23. Уфа смогла одержать победу в 14 матчах, тогда как Тольятти — в 12. Коэффициенты на победу «Салавата Юлаева» в основное время — 1.74, ничья — 4.30, а победа «Лады» — 4.23. Общий тотал больше (4.5) при коэффициенте 1.7.