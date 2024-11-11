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Posted 11 ноября, 12:31

Published 11 ноября, 12:31

Modified 11 ноября, 12:34

Updated 11 ноября, 12:34

Редакция LIFE doc опубликовала новый фильм о союзе России и Кубы

Редакция LIFE doc опубликовала новый фильм о союзе России и Кубы

11 ноября 2024, 12:31
Фото: LIFE.
Редакция LIFE doc представила новый документальный фильм в рамках проекта «Новый мир», посвященный партнерству России и Кубы.

В этом выпуске раскрываются исторические, культурные, экономические и личные связи между двумя странами, а также совместные инициативы, направленные на поддержку многополярного мирового порядка.

В эпоху Советского Союза Куба являлась важным стратегическим союзником, получая помощь в виде необходимых товаров и поддержки в развитии инфраструктуры. После распада СССР отношения с островом остались тёплыми и доверительными. В настоящее время Россия и Куба активно восстанавливают и укрепляют свои связи.

Кубинский профессор из Гаванского университета Оскар Хулиан Вильяр Барросо подчеркнул значимость схожести менталитетов обеих стран и потенциала России, который, по его мнению, недооценивают сами россияне. Для создания нового мирового порядка нужна только политическая решимость, считает он.

На сегодняшний день Россия и Куба активно работают над развитием совместной торговли и научно-технического потенциала. В фильме подробно описаны усилия России по поддержке Кубы в преодолении последствий экономической блокады со стороны США.

По словам чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба Виктора Коронелли, Россия ведет работу по модернизации старейшего металлургического завода на Кубе, который не обновлялся со времен СССР. Кроме того, ежегодно предоставляются 100 стипендий для обучения кубинских студентов в российских вузах, отметил дипломат.

Авторы фильма также отметили значимость туризма для кубинской экономики. В 2023 году Кубу посетило 185 тысяч россиян, что свидетельствует о стремлении жителей России посетить этот остров, несмотря на длительный 13-часовой перелет. Куба привлекает туристов благодаря уникальному сочетанию культур СССР, Испании и США, создающему ее неповторимый облик.

Подробнее о взаимоотношениях России и Кубы смотрите в фильме «Куба. Остров свободы» документального цикла «Новый мир».

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