Редакция LIFE doc опубликовала новый фильм о союзе России и Кубы

В эпоху Советского Союза Куба являлась важным стратегическим союзником, получая помощь в виде необходимых товаров и поддержки в развитии инфраструктуры. После распада СССР отношения с островом остались тёплыми и доверительными. В настоящее время Россия и Куба активно восстанавливают и укрепляют свои связи.