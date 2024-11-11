Редакция LIFE doc опубликовала новый фильм о союзе России и Кубы

Posted 11 ноября, 12:31
Published 11 ноября, 12:31
Modified 11 ноября, 12:34
Updated 11 ноября, 12:34
В этом выпуске раскрываются исторические, культурные, экономические и личные связи между двумя странами, а также совместные инициативы, направленные на поддержку многополярного мирового порядка.
В эпоху Советского Союза Куба являлась важным стратегическим союзником, получая помощь в виде необходимых товаров и поддержки в развитии инфраструктуры. После распада СССР отношения с островом остались тёплыми и доверительными. В настоящее время Россия и Куба активно восстанавливают и укрепляют свои связи.
Кубинский профессор из Гаванского университета Оскар Хулиан Вильяр Барросо подчеркнул значимость схожести менталитетов обеих стран и потенциала России, который, по его мнению, недооценивают сами россияне. Для создания нового мирового порядка нужна только политическая решимость, считает он.
На сегодняшний день Россия и Куба активно работают над развитием совместной торговли и научно-технического потенциала. В фильме подробно описаны усилия России по поддержке Кубы в преодолении последствий экономической блокады со стороны США.
По словам чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба Виктора Коронелли, Россия ведет работу по модернизации старейшего металлургического завода на Кубе, который не обновлялся со времен СССР. Кроме того, ежегодно предоставляются 100 стипендий для обучения кубинских студентов в российских вузах, отметил дипломат.
Авторы фильма также отметили значимость туризма для кубинской экономики. В 2023 году Кубу посетило 185 тысяч россиян, что свидетельствует о стремлении жителей России посетить этот остров, несмотря на длительный 13-часовой перелет. Куба привлекает туристов благодаря уникальному сочетанию культур СССР, Испании и США, создающему ее неповторимый облик.
Подробнее о взаимоотношениях России и Кубы смотрите в фильме «Куба. Остров свободы» документального цикла «Новый мир».