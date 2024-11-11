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Posted 11 ноября, 10:01

Published 11 ноября, 10:01

Modified 11 ноября, 10:15

Updated 11 ноября, 10:15

В Башкирии вернули деньги за тур в Абхазию

Отдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из Башкирии

11 ноября 2024, 10:01
Фото: 1MI.

В Башкирии вернули деньги за тур в Абхазию

Неудачный выбор туроператора привел к судебному разбирательству и сорванной поездке, сообщила Объединённая пресс-служба судов РБ в понедельник, 11 ноября.

Вся ситуация с неудачным отпуском началась весной 2024 года Желая провести уик-энд в Абхазии, истцы дела решили купить у местного туроператора путевку. Был заключён договор на покупку тура по Абхазии на сумму ₽324 000. Получив на руки деньги, продавец перестал выходить на связь. Про сорванный отпуск семья узнала от администрации отеля, которая сообщила, что их бронирование на номера отменено из-за неоплаты. Попытки связаться с туроператором были бесполезны, все жалобы и претензии уходили в игнор. Понимая, что отданные деньги пропали без вести, потерпевшие обратились в суд.

В октябре Кармаскалинский районный суд рассмотрел исковое дело пострадавшей семьи в связи с нарушением прав потребителей. Было выяснено, что индивидуальный предприниматель незаконно забрал сумму и перестал выходить на связь. Заочно было расторгнут договор о покупке туристического продукта в пользу истцов.

За недобросовестную работу частная туристическая компания обязана вернуть в полном объеме сумму за неудачный отпуск, а также выплатить компенсацию за моральный ущерб и штраф за некачественное выполнение услуги.

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— На данный момент заочное решение суда не вступило в силу, — отметили в пресс-службе судов Башкортостана.
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