Отдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из Башкирии

Вся ситуация с неудачным отпуском началась весной 2024 года Желая провести уик-энд в Абхазии, истцы дела решили купить у местного туроператора путевку. Был заключён договор на покупку тура по Абхазии на сумму ₽324 000. Получив на руки деньги, продавец перестал выходить на связь. Про сорванный отпуск семья узнала от администрации отеля, которая сообщила, что их бронирование на номера отменено из-за неоплаты. Попытки связаться с туроператором были бесполезны, все жалобы и претензии уходили в игнор. Понимая, что отданные деньги пропали без вести, потерпевшие обратились в суд.