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Posted 11 ноября, 17:48

Published 11 ноября, 17:48

Modified 11 ноября, 17:50

Updated 11 ноября, 17:50

Осторожно! Какие продукты и посуда опасны для разогрева в микроволновке

Осторожно! Какие продукты и посуда опасны для разогрева в микроволновке

11 ноября 2024, 17:48
Фото: 1MI. Осторожно! Какие продукты и посуда опасны для разогрева в микроволновке
Микроволновая печь прочно обосновалась на кухнях, делая разогрев блюд быстрым и удобным. Но, как оказалось, не все так просто: некоторые продукты и материалы могут стать настоящей проблемой при взаимодействии с волнами. Что ни в коем случае нельзя класть в микроволновку?

Первое устройство для разогрева еды электромагнитными волнами появилось в 1945 году благодаря американскому инженеру Перси Спенсеру. С тех пор микроволновая печь эволюционировала, став компактным и доступным прибором на каждой кухне.

Суть работы этого прибора основана на воздействии волн на молекулы воды в продуктах. Электромагнитные волны заставляют молекулы двигаться быстрее, создавая тепло и тем самым нагревая еду. Основным элементом микроволновки является магнетрон — лампа, которая генерирует волны сверхвысокой частоты. Но, несмотря на технологический прогресс, есть предметы и продукты, которые по-прежнему остаются несовместимыми с этим прибором.

Виды посуды, которые не подходят для микроволновкиВиды посуды, которые не подходят для микроволновки
Виды посуды, которые не подходят для микроволновки. Фото: Изображение Midjourney

Виды посуды, которые не подходят для микроволновки

1. Металлическая посуда и посуда с металлическим напылением

Металл отталкивает электромагнитные волны, вызывая искрение, что может не только повредить посуду, но и навредить микроволновке. Особое внимание стоит уделить посуде с позолотой или серебристым покрытием: даже малейшие металлические детали могут привести к появлению статических разрядов и короткому замыканию.

— Достаточно положить тарелку с серебристым орнаментом, и краска может облупиться от воздействия микроволн, — делится пользователь iXBT.com.

2. Меламиновая посуда

Меламин — пластик высокой плотности, который не раз подвергался критике из-за выделения формальдегидов при нагреве. Использовать его в микроволновке не рекомендуется, поскольку токсичные вещества могут попасть в пищу.

Металлическая посуда и посуда с металлическим напылениемМеталлическая посуда и посуда с металлическим напылением
Металлическая посуда и посуда с металлическим напылением. Фото: Изображение Midjourney

3. Пластиковая и одноразовая посуда

Разогрев еды в обычном пластиковом контейнере или одноразовой посуде может привести к плавлению материала и выделению токсинов. Существуют специальные пластиковые контейнеры для микроволновки, отмеченные соответствующим символом, которые безопасно использовать.

4. Хрусталь и стекло с примесями

Хрустальные изделия содержат в составе свинец и другие элементы, которые под воздействием микроволн могут разогреться неравномерно и потрескаться. Тонкое стекло также следует использовать с осторожностью, чтобы избежать трещин.

 

Хрусталь и стекло с примесямиХрусталь и стекло с примесями
Хрусталь и стекло с примесями. Фото: Изображение Midjourney

Какие продукты лучше не разогревать в микроволновке?

1. Яйца в скорлупе

При разогреве яиц внутри скорлупы создается пар, который не может выйти наружу, что часто приводит к взрыву. Такой инцидент грозит не только загрязнением печи, но и неприятными последствиями для самой пищи. Для безопасного приготовления лучше использовать специальный контейнер для варки яиц.

— Я пробовал разогревать сваренное яйцо, и оно взорвалось, испачкав всю печь, — комментирует пользователь форума iXBT.com.

2. Виноград

Виноград, разогретый в микроволновке, может вызвать возгорание. Это связано с тем, что при воздействии электромагнитного излучения на определенные вещества внутри ягод возникает плазма. Даже отдельные пользователи отмечают, что экспериментировать с виноградом в микроволновке не стоит, если нет желания устраивать пожар.

ВиноградВиноград
Виноград. Фото: Изображение Midjourney

3. Полуфабрикаты с металлическими элементами

Некоторые упаковки содержат фольгу, разогрев которой в микроволновке может вызвать искры и привести к поломке. Перед разогревом всегда стоит проверить упаковку на наличие металлических вставок.

4. Зелень и замороженные продукты

Зелень, как и другие продукты с высоким содержанием воды, при быстром нагреве часто теряет вкус, пересыхает и может потерять полезные свойства. Также зеленые листья легко могут пересушиться и потерять привлекательный вид.

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#Ольга Харина#Продукты#Техника#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Микроволновые печи#Микроволновки
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