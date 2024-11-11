Осторожно! Какие продукты и посуда опасны для разогрева в микроволновке

Микроволновая печь прочно обосновалась на кухнях, делая разогрев блюд быстрым и удобным. Но, как оказалось, не все так просто: некоторые продукты и материалы могут стать настоящей проблемой при взаимодействии с волнами. Что ни в коем случае нельзя класть в микроволновку?

Первое устройство для разогрева еды электромагнитными волнами появилось в 1945 году благодаря американскому инженеру Перси Спенсеру. С тех пор микроволновая печь эволюционировала, став компактным и доступным прибором на каждой кухне. Суть работы этого прибора основана на воздействии волн на молекулы воды в продуктах. Электромагнитные волны заставляют молекулы двигаться быстрее, создавая тепло и тем самым нагревая еду. Основным элементом микроволновки является магнетрон — лампа, которая генерирует волны сверхвысокой частоты. Но, несмотря на технологический прогресс, есть предметы и продукты, которые по-прежнему остаются несовместимыми с этим прибором. Виды посуды, которые не подходят для микроволновки . Фото: Изображение Midjourney Виды посуды, которые не подходят для микроволновки 1. Металлическая посуда и посуда с металлическим напылением Металл отталкивает электромагнитные волны, вызывая искрение, что может не только повредить посуду, но и навредить микроволновке. Особое внимание стоит уделить посуде с позолотой или серебристым покрытием: даже малейшие металлические детали могут привести к появлению статических разрядов и короткому замыканию. — Достаточно положить тарелку с серебристым орнаментом, и краска может облупиться от воздействия микроволн, — делится пользователь iXBT.com. 2. Меламиновая посуда Меламин — пластик высокой плотности, который не раз подвергался критике из-за выделения формальдегидов при нагреве. Использовать его в микроволновке не рекомендуется, поскольку токсичные вещества могут попасть в пищу. Металлическая посуда и посуда с металлическим напылением . Фото: Изображение Midjourney 3. Пластиковая и одноразовая посуда Разогрев еды в обычном пластиковом контейнере или одноразовой посуде может привести к плавлению материала и выделению токсинов. Существуют специальные пластиковые контейнеры для микроволновки, отмеченные соответствующим символом, которые безопасно использовать. 4. Хрусталь и стекло с примесями Хрустальные изделия содержат в составе свинец и другие элементы, которые под воздействием микроволн могут разогреться неравномерно и потрескаться. Тонкое стекло также следует использовать с осторожностью, чтобы избежать трещин. Хрусталь и стекло с примесями . Фото: Изображение Midjourney Какие продукты лучше не разогревать в микроволновке? 1. Яйца в скорлупе При разогреве яиц внутри скорлупы создается пар, который не может выйти наружу, что часто приводит к взрыву. Такой инцидент грозит не только загрязнением печи, но и неприятными последствиями для самой пищи. Для безопасного приготовления лучше использовать специальный контейнер для варки яиц. — Я пробовал разогревать сваренное яйцо, и оно взорвалось, испачкав всю печь, — комментирует пользователь форума iXBT.com. 2. Виноград Виноград, разогретый в микроволновке, может вызвать возгорание. Это связано с тем, что при воздействии электромагнитного излучения на определенные вещества внутри ягод возникает плазма. Даже отдельные пользователи отмечают, что экспериментировать с виноградом в микроволновке не стоит, если нет желания устраивать пожар. Виноград . Фото: Изображение Midjourney 3. Полуфабрикаты с металлическими элементами Некоторые упаковки содержат фольгу, разогрев которой в микроволновке может вызвать искры и привести к поломке. Перед разогревом всегда стоит проверить упаковку на наличие металлических вставок. 4. Зелень и замороженные продукты Зелень, как и другие продукты с высоким содержанием воды, при быстром нагреве часто теряет вкус, пересыхает и может потерять полезные свойства. Также зеленые листья легко могут пересушиться и потерять привлекательный вид. Ранее эксперты рассказали, как стиральный порошок убивает вашу сантехнику. Выключите это немедленно! Какие приборы опасно оставлять включенными и почему Узнать подробнее Читайте также: Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый Лайфхак для стиральной машины: как носок и цитрус спасут технику от накипи Почему ваш фен может быть опаснее, чем вы думали: советы по очистке