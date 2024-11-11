Осторожно! Какие продукты и посуда опасны для разогрева в микроволновке

Posted 11 ноября, 17:48
Published 11 ноября, 17:48
Modified 11 ноября, 17:50
Updated 11 ноября, 17:50
Первое устройство для разогрева еды электромагнитными волнами появилось в 1945 году благодаря американскому инженеру Перси Спенсеру. С тех пор микроволновая печь эволюционировала, став компактным и доступным прибором на каждой кухне.
Суть работы этого прибора основана на воздействии волн на молекулы воды в продуктах. Электромагнитные волны заставляют молекулы двигаться быстрее, создавая тепло и тем самым нагревая еду. Основным элементом микроволновки является магнетрон — лампа, которая генерирует волны сверхвысокой частоты. Но, несмотря на технологический прогресс, есть предметы и продукты, которые по-прежнему остаются несовместимыми с этим прибором.
Металл отталкивает электромагнитные волны, вызывая искрение, что может не только повредить посуду, но и навредить микроволновке. Особое внимание стоит уделить посуде с позолотой или серебристым покрытием: даже малейшие металлические детали могут привести к появлению статических разрядов и короткому замыканию.
— Достаточно положить тарелку с серебристым орнаментом, и краска может облупиться от воздействия микроволн, — делится пользователь iXBT.com.
Меламин — пластик высокой плотности, который не раз подвергался критике из-за выделения формальдегидов при нагреве. Использовать его в микроволновке не рекомендуется, поскольку токсичные вещества могут попасть в пищу.
Разогрев еды в обычном пластиковом контейнере или одноразовой посуде может привести к плавлению материала и выделению токсинов. Существуют специальные пластиковые контейнеры для микроволновки, отмеченные соответствующим символом, которые безопасно использовать.
Хрустальные изделия содержат в составе свинец и другие элементы, которые под воздействием микроволн могут разогреться неравномерно и потрескаться. Тонкое стекло также следует использовать с осторожностью, чтобы избежать трещин.
При разогреве яиц внутри скорлупы создается пар, который не может выйти наружу, что часто приводит к взрыву. Такой инцидент грозит не только загрязнением печи, но и неприятными последствиями для самой пищи. Для безопасного приготовления лучше использовать специальный контейнер для варки яиц.
— Я пробовал разогревать сваренное яйцо, и оно взорвалось, испачкав всю печь, — комментирует пользователь форума iXBT.com.
Виноград, разогретый в микроволновке, может вызвать возгорание. Это связано с тем, что при воздействии электромагнитного излучения на определенные вещества внутри ягод возникает плазма. Даже отдельные пользователи отмечают, что экспериментировать с виноградом в микроволновке не стоит, если нет желания устраивать пожар.
Некоторые упаковки содержат фольгу, разогрев которой в микроволновке может вызвать искры и привести к поломке. Перед разогревом всегда стоит проверить упаковку на наличие металлических вставок.
Зелень, как и другие продукты с высоким содержанием воды, при быстром нагреве часто теряет вкус, пересыхает и может потерять полезные свойства. Также зеленые листья легко могут пересушиться и потерять привлекательный вид.
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