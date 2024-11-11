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Posted 11 ноября, 09:20

Published 11 ноября, 09:20

Modified 11 ноября, 09:28

Updated 11 ноября, 09:28

Семью мигрантов выдворили из Башкортостана

Нелегал перевез в Башкирию всю семью

11 ноября 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney.

Семью мигрантов выдворили из Башкортостана

Гражданин Узбекистана, который жил в Башкирии без регистрации, получил наказание, сообщает в понедельник, 11 ноября, пресс-служба судов РБ.

Как стало известно, нелегал не только сам проживал в России без документов более года, но и привез с собой всю семью — мать, супругу и троих детей. Все они также оказались без гражданства Российской Федерации и, как следствие, без необходимых документов.

Однако, 7 ноября 2024 года Кармаскалинский межрайонный суд рассмотрел дело мужчины. Суд установил, что он уклонился от исполнения ранее вынесенного решения, согласно которому должен был самостоятельно покинуть страну и оплатить штраф в размере 2000 рублей. Вместо этого мужчина продолжал жить в России.

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В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что не оформлял патент из-за отсутствия регистрации и не выезжал за пределы страны из-за незаконченных дел. Однако суд, учитывая все обстоятельства дела, пришел к выводу о виновности гражданина в совершении административного правонарушения.

В результате ему был назначен штраф в размере 5000 рублей и вынесено решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации. Судебное постановление пока не вступило в законную силу.

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Как ранее сообщал Mkset, в Гафурийском районе местные жители заявили о пропаже двух кобыл и трех жеребят.

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