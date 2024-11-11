Нелегал перевез в Башкирию всю семью

Posted 11 ноября, 09:20
Published 11 ноября, 09:20
Modified 11 ноября, 09:28
Updated 11 ноября, 09:28
Как стало известно, нелегал не только сам проживал в России без документов более года, но и привез с собой всю семью — мать, супругу и троих детей. Все они также оказались без гражданства Российской Федерации и, как следствие, без необходимых документов.
Однако, 7 ноября 2024 года Кармаскалинский межрайонный суд рассмотрел дело мужчины. Суд установил, что он уклонился от исполнения ранее вынесенного решения, согласно которому должен был самостоятельно покинуть страну и оплатить штраф в размере 2000 рублей. Вместо этого мужчина продолжал жить в России.
В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что не оформлял патент из-за отсутствия регистрации и не выезжал за пределы страны из-за незаконченных дел. Однако суд, учитывая все обстоятельства дела, пришел к выводу о виновности гражданина в совершении административного правонарушения.
В результате ему был назначен штраф в размере 5000 рублей и вынесено решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации. Судебное постановление пока не вступило в законную силу.
Как ранее сообщал Mkset, в Гафурийском районе местные жители заявили о пропаже двух кобыл и трех жеребят.