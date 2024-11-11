На повестке Курултая: бюджетные деньги, курятники и горы

Posted 11 ноября, 18:36
Published 11 ноября, 18:36
Modified 11 ноября, 19:48
Updated 11 ноября, 19:48
Первыми заседание проведут парламентарии Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Депутаты заслушают доклады о семи поправках — в законах о субсидиях для личных хозяйств, развитии сельского хозяйства, регулировании земельных отношений, порядке получения права пользования участками недр местного значения, племенном животноводстве и особо охраняемых природных территориях. Кроме того, парламентарии обсуждают внесение изменений в Экологический кодекс региона.
Депутаты также доложат о прогнозе социально-экономического развития Башкирии на 2026-2027. Этот же вопрос, как и проект бюджета Республики Башкортостан, обсудит и другой Комитет — по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Упомянутый комитет также проголосует за законопроект, касающийся обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
Как ранее сообщал Mkset, бюджет Башкирии за 2024 год увеличился, однако остался дефицитным. По предварительным итогам, дефицит региональной казны составит порядка ₽15,4 млрд.