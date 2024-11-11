На повестке Курултая: бюджетные деньги, курятники и горы

Депутаты также доложат о прогнозе социально-экономического развития Башкирии на 2026-2027. Этот же вопрос, как и проект бюджета Республики Башкортостан, обсудит и другой Комитет — по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Упомянутый комитет также проголосует за законопроект, касающийся обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.