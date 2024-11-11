mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 18:36

Published 11 ноября, 18:36

Modified 11 ноября, 19:48

Updated 11 ноября, 19:48

На повестке Курултая: бюджетные деньги, курятники и горы

На повестке Курултая: бюджетные деньги, курятники и горы

11 ноября 2024, 18:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Экология
Во вторник, 12 ноября, два профильных комитета башкортостанского парламента проведут заседания — известно, что будет стоять на повестке дня у народных избранников.

Первыми заседание проведут парламентарии Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Депутаты заслушают доклады о семи поправках — в законах о субсидиях для личных хозяйств, развитии сельского хозяйства, регулировании земельных отношений, порядке получения права пользования участками недр местного значения, племенном животноводстве и особо охраняемых природных территориях. Кроме того, парламентарии обсуждают внесение изменений в Экологический кодекс региона.

Депутаты также доложат о прогнозе социально-экономического развития Башкирии на 2026-2027. Этот же вопрос, как и проект бюджета Республики Башкортостан, обсудит и другой Комитет — по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Упомянутый комитет также проголосует за законопроект, касающийся обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Бюджет Башкирии останется «минусовым»
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, бюджет Башкирии за 2024 год увеличился, однако остался дефицитным. По предварительным итогам, дефицит региональной казны составит порядка ₽15,4 млрд.

Читайте также:
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и наградыНа повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухиИсчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь
#Политика#Общество#Экология#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Бюджет#Чиновники#Депутаты#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Сельское хозяйство#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Дефицит бюджета#Кумертау#Белебей#Курултай#Земельные отношения#Мелеуз#Республика Башкортостан#Природопользование#Социально-экономическое развитие#Жилищная политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика