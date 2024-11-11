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Posted 11 ноября, 19:20

Published 11 ноября, 19:20

Modified 11 ноября, 19:44

Updated 11 ноября, 19:44

В Уфе чиновники встретились с жителями Калининского района

Мэрия провела уфимцев

11 ноября 2024, 19:20
Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram.

В Уфе чиновники встретились с жителями Калининского района

Сход представителей муниципальной администрации и местных жителей прошёл в Калининском районе столицы Башкирии — отчитался в понедельник, 11 ноября, районный глава Газизьян Ахмедьянов.

Как указал чиновник, ранее к нему обращалась инициативная группа граждан, живущих в домах по бульвару Плеханова. Людей интересовал вопрос организации прохода к улице Вологодской.

Ахмедьянов на своих ресурсах рассказал, что вместе с коллегами он выехал на место и пешком показал местным жителям предполагаемые маршруты «с учётом мнения людей и требований законодательства».

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Кировском районе в том же формате обсудили дорожную ситуацию в Затоне — в частности, ход реконструкции улицы Пугачёва, работы на которой доставили горожанам немало трудностей.

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