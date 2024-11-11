Мэрия провела уфимцев

Posted 11 ноября, 19:20
Published 11 ноября, 19:20
Modified 11 ноября, 19:44
Updated 11 ноября, 19:44
Как указал чиновник, ранее к нему обращалась инициативная группа граждан, живущих в домах по бульвару Плеханова. Людей интересовал вопрос организации прохода к улице Вологодской.
Ахмедьянов на своих ресурсах рассказал, что вместе с коллегами он выехал на место и пешком показал местным жителям предполагаемые маршруты «с учётом мнения людей и требований законодательства».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Кировском районе в том же формате обсудили дорожную ситуацию в Затоне — в частности, ход реконструкции улицы Пугачёва, работы на которой доставили горожанам немало трудностей.