Когда в Уфе ударят морозы

Posted 11 ноября, 15:10
Published 11 ноября, 15:10
Modified 11 ноября, 15:12
Updated 11 ноября, 15:12
С настоящими зимними температурами жители некоторых районов Республики начали сталкиваться ещё в начале ноября — в основном, в ночное время суток, при прояснениях.
Так, во вторник, 12 ноября, в тёмное время суток температура воздуха упадёт до -4°C… -9°C, а при прояснениях — до -14°C. Днём воздух разогреется до 0°C… -5°C. В среду, 13 ноября, ночью -2°C… -7°C, днём 0°C… -5°C. Аналогичные показатели прогнозируют на четверг, 14 ноября. Все три дня, по данным синоптиков, будут идти небольшие снегопады.
В этом месяце наступления сильных морозов синоптики не предсказывают. Портал «Яндекс Погода» сообщает, что лишь 27 и 29 ноября температура воздуха по Башкирии может упасть до дневных -8°C и -9°C. В остальные дни — не ниже -3°C. Не предрекает морозов в Уфе и «Гисметео» — данные сервиса указывают на то, что весь ноябрь дневные температура в столице региона будут не ниже 0°C… -3°C. Между тем стоит заметить, что прогнозы погоды на такой долгий срок могут не сбыться — как правило, делаются они на основе усреднённых данных.