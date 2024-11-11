Когда в Уфе ударят морозы

В этом месяце наступления сильных морозов синоптики не предсказывают. Портал «Яндекс Погода» сообщает, что лишь 27 и 29 ноября температура воздуха по Башкирии может упасть до дневных -8°C и -9°C. В остальные дни — не ниже -3°C. Не предрекает морозов в Уфе и «Гисметео» — данные сервиса указывают на то, что весь ноябрь дневные температура в столице региона будут не ниже 0°C… -3°C. Между тем стоит заметить, что прогнозы погоды на такой долгий срок могут не сбыться — как правило, делаются они на основе усреднённых данных.