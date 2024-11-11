«Как в Америке»: рядовая школьная столовая из Башкирии прославилась на Россию

Как указал сити-менеджер, жюри пришлась по нраву идея с ланч-боксами в школьной столовой. Разумеется, оценили на конкурсе также вкусовые качества и сбалансированность ингредиентов блюд, за что школа также получила высокую оценку. На фото к посту можно заметить, что школьников кормят блюдами с низким содержанием белка и высоким насыщением углеводами. Первый питательный элемент ответственен за строение тела, второй — за энергию и мозговую активность.