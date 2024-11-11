«Как в Америке»: рядовая школьная столовая из Башкирии прославилась на Россию

Posted 11 ноября, 19:40
Published 11 ноября, 19:40
Modified 11 ноября, 20:01
Updated 11 ноября, 20:01
Лауреатом стала школа №17, которая работает совместно с предпринимателем Зинифой Умурбаевой.
— Большая команда нашего города <…> показали всей стране, что правильное питание — это вкусно и красиво, — похвастался градоначальник.
Как указал сити-менеджер, жюри пришлась по нраву идея с ланч-боксами в школьной столовой. Разумеется, оценили на конкурсе также вкусовые качества и сбалансированность ингредиентов блюд, за что школа также получила высокую оценку. На фото к посту можно заметить, что школьников кормят блюдами с низким содержанием белка и высоким насыщением углеводами. Первый питательный элемент ответственен за строение тела, второй — за энергию и мозговую активность.
Ранее Mkset рассказывал о том, что похожий пост у мэра Уфы Ратмира Мавлиева о питании в одном из городских лицеев вызвал у пользователей наплыв «ностальгии» по качеству блюд в их детстве. Пользователи поделились воспоминаниями из юности, а также воспользовались шансом пожаловаться на столовые в других школах.