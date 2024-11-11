Как правильно обрезать розы осенью, чтобы весной не было сюрпризов: виды и правила

Использование чистого и острого инструмента. Это правило помогает предотвратить заражение растений инфекциями и повреждение тканей. Секатор должен быть чистым и наточенным, чтобы избежать риска переноса болезней с одного растения на другое.

Подходящее время обрезки. Наилучший момент для обрезки роз наступает при стабильно низких температурах, когда розы уже не могут пустить новые побеги. Если обрезать розы слишком рано, это может спровоцировать рост, который истощит растение перед холодами.

Косой срез. Обрезка проводится под углом, чтобы избежать накопления влаги на срезе. Когда после дождя капля застаивается на прямом срезе, это может стать причиной грибкового поражения. Косой срез позволяет воде стекать, что уменьшает риск заражения.

Удаление сухих и больных побегов. Побеги, имеющие бурый или коричневый оттенок, следует срезать. Эти участки часто бывают заражены грибковыми инфекциями, которые могут распространиться на здоровые части куста.