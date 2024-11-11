Ипотека в Башкирии становится дороже и реже

Posted 11 ноября, 03:53
Published 11 ноября, 03:53
Modified 11 ноября, 03:53
Updated 11 ноября, 03:53
Покупка жилья в настоящее время — не легкое дело. Ведь для того, чтобы получить в руки долгожданные ключи от квартиры или дома, нужно пройти целый квест. И всю картину омрачают высокие ставки, из-за которых оплата за ипотеку в месяц выходит по сумме больше зарплаты, а переплата достигает космических размеров. Но для увеличения спроса на покупку недвижимости государством были разработаны льготные программы по ипотеки, такие как «семейная», «Сельская», «IT». Но все не так сказочно, как кажется. Хоть и была представлена поддержка для граждан в покупке жилья, не все могут попасть под требования госпрограмм.
В результате исследования выяснилось, что в сентябре 2024 года банки оформили 38,09 тысячи ипотек с государственной поддержкой на общую сумму ₽217,35 миллиарда рублей. Из всего объема выданных ипотек, составившего 63%, льготные кредиты составляют 48%. Если провести сравнительный анализ с аналогичным периодом прошлого года, становиться очевидно, что количество оформленных жилищных кредитов уменьшилось на рекордные 70%. В то время как в прошлом году государственную поддержку получили более 125,60 тысячи граждан, а общая сумма выданных ипотек достигала ₽647,20 млрд.
— Выдача суммы банком на ипотеку на сентябрь 2024 составило в среднем ₽5,71 млн, а срок кредитования достиг максимальной отметки в 314 месяцев, то есть 26 лет и 6 месяцев. Такие цифры показывают, что за год люди стали брать денег на покупку или постройку дома на 11% больше, чем в прошлом, а срок кредита составил на 1,5 года больше, — прокомментировал эксперт ОКБ.
Ситуация в других регионах не стабильна. В некоторых областях количество предложений по льготным кредитам значительно уменьшилось. Например, в Ингушетии объем выданных кредитов сократился на 71% с августа по сентябрь
Также было зафиксировано увеличение объема выданных льготных ипотек в 11 субъектах Российской Федерации. Особенно выделяется Костромская область, которая стала лидером по темпу роста среди всех субъектов, с увеличением ипотечных займов на 23%.
В Башкирии по данным августа-сентября 2024 года ипотеку стали оформлять на 8% реже. При этом средний размер жилищного кредита вырос до ₽5,02 млн с ₽4,96 млн.
Хоть льготы на ипотеку уменьшаются, а ставка растёт чуть не с каждым днем, спрос на покупку жилья никогда не спадает. Ведь каждый из нас стремится повысить уровень своей жизни и обитать там, где ему по душе.
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