Ипотека в Башкирии становится дороже и реже

Покупка жилья в настоящее время — не легкое дело. Ведь для того, чтобы получить в руки долгожданные ключи от квартиры или дома, нужно пройти целый квест. И всю картину омрачают высокие ставки, из-за которых оплата за ипотеку в месяц выходит по сумме больше зарплаты, а переплата достигает космических размеров. Но для увеличения спроса на покупку недвижимости государством были разработаны льготные программы по ипотеки, такие как «семейная», «Сельская», «IT». Но все не так сказочно, как кажется. Хоть и была представлена поддержка для граждан в покупке жилья, не все могут попасть под требования госпрограмм.