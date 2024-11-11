Депутат Соболев поддержал запрет на публикацию видео прилёта вражеских БПЛА

Собеседник издания напомнил, что украинская сторона уже ввела такой запрет, чтобы ВС РФ не видела, куда попадают беспилотники. Он добавил, что российская сторона может определить успешность попадания только с помощью космической разведки. Поэтому, по его словам, в России должен действовать данный запрет.