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Posted 11 ноября, 18:19

Published 11 ноября, 18:19

Modified 11 ноября, 18:21

Updated 11 ноября, 18:21

Депутат Соболев поддержал запрет на публикацию видео прилёта вражеских БПЛА

11 ноября 2024, 18:19
Депутат считает, что с военной точки зрения данный запрет совершенно оправдан, так как публикация подобных видеозаписей помогает противнику наносить более точные удары в будущем

Виктор Соболев, член Комитета Госдумы по обороне, в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу депутата Татьяны Буцкой о запрете на публикацию видеороликов с последствиями прилета беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ.

Соболев считает данный запрет абсолютно оправданным с военной точки зрения. Аргументируя свою точку зрения, он отметил, что подобные видеоролики помогают противнику в будущем наносить более точные удары.

Собеседник издания напомнил, что украинская сторона уже ввела такой запрет, чтобы ВС РФ не видела, куда попадают беспилотники. Он добавил, что российская сторона может определить успешность попадания только с помощью космической разведки. Поэтому, по его словам, в России должен действовать данный запрет.

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