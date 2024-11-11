mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 18:16

Published 11 ноября, 18:16

Modified 11 ноября, 18:18

Updated 11 ноября, 18:18

Член СПЧ прокомментировал ликвидацию диаспорами их юридических лиц

11 ноября 2024, 18:16
Член Совета по правам человека при президенте России, руководитель Национального фонда по борьбе с коррупцией Кирилл Кабанов рассказал о последствиях ликвидации юридических лиц национальных диаспор — такая ситуация недавно произошла в Курганской области.

Как пишет «Ридус», Кабанов отметил, что лишение диаспор официального статуса не препятствует этническим группам в сохранении своих культурных традиций, но при этом обесцвечивает возможности агрессивной этнической преступности воздействовать на власти. По его словам, существует закон, который определяет концепцию национально-культурных автономий. Этот закон был разработан при поддержке и финансировании организаций Запада и Соединенных Штатов Америки. В соответствии с этим законом, данные объединения имеют право развивать связи с зарубежными государствами, что, по сути, на сегодняшний день расценивается как деятельность «иностранных агентов».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика