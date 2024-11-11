Как пишет «Ридус», Кабанов отметил, что лишение диаспор официального статуса не препятствует этническим группам в сохранении своих культурных традиций, но при этом обесцвечивает возможности агрессивной этнической преступности воздействовать на власти. По его словам, существует закон, который определяет концепцию национально-культурных автономий. Этот закон был разработан при поддержке и финансировании организаций Запада и Соединенных Штатов Америки. В соответствии с этим законом, данные объединения имеют право развивать связи с зарубежными государствами, что, по сути, на сегодняшний день расценивается как деятельность «иностранных агентов».