Чем прочистить дымоход и не залезать на крышу? Простой способ, который работает!

Posted 11 ноября, 14:14
Published 11 ноября, 14:14
Modified 11 ноября, 14:16
Updated 11 ноября, 14:16
Каждый, кто пользуется печью, знает, что со временем дымоход может забиваться, снижая тягу и создавая опасность задымления. Однако современные средства и методы позволяют легко и безопасно поддерживать чистоту дымохода.
Существует два основных подхода к прочистке: механическая и химическая. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, в зависимости от конструкции дымохода и частоты его использования.
Для механической чистки используются ерши, или ёршики — специальные щетки с длинной ручкой, которые проникают вглубь дымохода и очищают сажу и смолу с его стенок. Ерши бывают пластиковыми и металлическими, каждый из них предназначен для определенных видов дымоходов. Так, металлические ерши можно использовать только для кирпичных дымоходов или толстостенных стальных конструкций, так как они могут поцарапать и даже повредить стенки более хрупких материалов.
Пластиковые ерши, напротив, более универсальны и подходят для чистки нержавеющих дымоходов. Особенное удобство представляют углепластиковые удилища, которые позволяют подсоединить к ершу нужное количество сегментов, по мере того как вы опускаетесь вглубь дымохода. Средняя цена за пластиковый ерш составляет около 500 рублей, а набор углепластиковых удилищ — примерно 1200 рублей. Этот способ также дает возможность использовать подручные средства, например, ПВХ-трубы и пластиковые бутылки, но их эффективность заметно ниже.
— Металлический ерш для чистки нержавеющих дымоходов не подходит, только пластиковый вариант обеспечивает нужную деликатность и безопасность для современных конструкций, — поясняет Андрей, мастер по установке печного оборудования и автор канала «Завод Прометалл»
Химическая прочистка приобрела популярность благодаря своей легкости в применении и универсальности. Специальные порошки и гранулы, добавленные в огонь, выделяют вещества, которые разрушают сажу и смолу на стенках дымохода, делая ее более легкой для удаления. Эти средства продаются в магазинах с печным оборудованием и на маркетплейсах по цене от 300 до 1000 рублей за упаковку, рассчитанную на несколько применений. Рекомендуется использовать химическую прочистку раз в три месяца.
Химические средства хороши тем, что не требуют специальных приспособлений и позволяют не подниматься на крышу для ручной чистки. Однако они действуют только на тонкий слой сажи, и при серьезных загрязнениях рекомендуется сначала провести механическую чистку.
— Химическая чистка продлевает срок службы дымохода и устраняет необходимость частых механических чисток. Это удобное решение для поддержания чистоты, — отмечает автор канала «Деревенские будни».
Для удобства обслуживания дымохода рекомендуется установить шибер с ревизией, представляющий собой конструкцию с маленьким люком для чистки. Такой лючок открывает доступ к трубе из помещения, не требуя подъема на крышу, что особенно удобно в зимнее время. Цена на шиберы с ревизией варьируется от 1500 до 2500 рублей, в зависимости от размера и материала.
Шибер с ревизией позволяет не только вставлять ерш или другое средство для чистки, но и предотвращает попадание сажи и мусора в помещение во время эксплуатации печи.
Многие слышали, что дымоход можно прочистить картофельными очистками, но насколько это эффективно? Действительно, при сжигании картофеля и его очисток выделяется крахмал, который может размягчить некоторые загрязнения на стенках. Однако этот способ подходит только для слабо загрязненных дымоходов и не заменяет полноценную чистку. Более того, существует риск, что загрязнения останутся, и тяга в трубе так и не восстановится.
Очистка дымохода требует соблюдения определенных мер безопасности. Важно помнить, что для чистки нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин или керосин, которые могут вызвать взрыв или пожар. Опытные мастера предупреждают, что такие методы часто приводят к деформации металлических элементов и повреждению дымохода.
— В случае застарелых загрязнений безопаснее обратиться к профессионалу или использовать проверенные методы, чем рисковать, применяя неизвестные вещества, — напоминает мастер Андерей.
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