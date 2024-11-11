Чем прочистить дымоход и не залезать на крышу? Простой способ, который работает!

Для механической чистки используются ерши, или ёршики — специальные щетки с длинной ручкой, которые проникают вглубь дымохода и очищают сажу и смолу с его стенок. Ерши бывают пластиковыми и металлическими, каждый из них предназначен для определенных видов дымоходов. Так, металлические ерши можно использовать только для кирпичных дымоходов или толстостенных стальных конструкций, так как они могут поцарапать и даже повредить стенки более хрупких материалов.