Боец СВО возглавил администрацию главы Башкирии

Posted 11 ноября, 10:59
Published 11 ноября, 10:59
Modified 11 ноября, 11:18
Updated 11 ноября, 11:18
Участник специальной военной операции Азат Бадранов стал новым главой администрации Республики Башкортостан. Бадранов будет исполнять обязанности в статусе и. о., и членам команды рекомендовано быстро войти в курс дела. Это решение было озвучено на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 11 ноября.
Хабиров отметил: «Работа должна продолжаться, без руля администрации сложно действовать. У нас есть первый заместитель, поэтому с сегодняшнего дня выполнение обязанностей главы администрации будет возложено на Бадранова Азата Шамилевича. Перехватывайте все, переходные этапы не предусмотрены, никаких вводных курсов нет — вперёд и работаем».
С сентября 2022 года Бадранов служил в зоне СВО, где в батальоне имени Шаймуратова исполнял функции заместителя командира роты. Весной 2024 года Хабиров обратился к нему с просьбой вернуться для продолжения работы в государственной власти Башкирии, после чего он занял позицию первого заместителя руководителя администрации региона.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил Максима Забелина за годы плодотворного сотрудничества и пожелал ему профессиональных успехов на посту в Министерстве здравоохранения Московской области.