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Posted 11 ноября, 10:59

Published 11 ноября, 10:59

Modified 11 ноября, 11:18

Updated 11 ноября, 11:18

Азат Бадранов назначен начальником администрации Башкортостана

Боец СВО возглавил администрацию главы Башкирии

11 ноября 2024, 10:59
Фото: t.me/radiyhabirov.

Азат Бадранов назначен начальником администрации Башкортостана

Сюжет
Радий Хабиров
В высших эшелонах власти произошла ротация кадров: кресло медика занял военный, сообщает в понедельник, 11 ноября, региональная администрация Башкортостана.

Участник специальной военной операции Азат Бадранов стал новым главой администрации Республики Башкортостан. Бадранов будет исполнять обязанности в статусе и. о., и членам команды рекомендовано быстро войти в курс дела. Это решение было озвучено на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 11 ноября.

Хабиров отметил: «Работа должна продолжаться, без руля администрации сложно действовать. У нас есть первый заместитель, поэтому с сегодняшнего дня выполнение обязанностей главы администрации будет возложено на Бадранова Азата Шамилевича. Перехватывайте все, переходные этапы не предусмотрены, никаких вводных курсов нет — вперёд и работаем».

С сентября 2022 года Бадранов служил в зоне СВО, где в батальоне имени Шаймуратова исполнял функции заместителя командира роты. Весной 2024 года Хабиров обратился к нему с просьбой вернуться для продолжения работы в государственной власти Башкирии, после чего он занял позицию первого заместителя руководителя администрации региона.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил Максима Забелина за годы плодотворного сотрудничества и пожелал ему профессиональных успехов на посту в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ранее сам Максим Забелин оставил в Сети онлайн-прощание с коллегами из Башкирии.

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