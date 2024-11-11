Боец СВО возглавил администрацию главы Башкирии

С сентября 2022 года Бадранов служил в зоне СВО, где в батальоне имени Шаймуратова исполнял функции заместителя командира роты. Весной 2024 года Хабиров обратился к нему с просьбой вернуться для продолжения работы в государственной власти Башкирии, после чего он занял позицию первого заместителя руководителя администрации региона.