Автобус с детьми съехал в кювет в Башкирии

Posted 11 ноября, 13:24
Published 11 ноября, 13:24
Modified 11 ноября, 13:26
Updated 11 ноября, 13:26
Инцидент, по данным ведомства, случился во второй половине дня в Аскинском районе Республики — по дороге из райцентра в село Куяштыр. Со скользкой из-за погодных условий проезжей части съехал в кювет школьный «ПАЗ», за рулём которого сидел 57-летний водитель.
К счастью, автобус не перевернулся, тем не менее без травм ДТП не обошлось. Одному из детей — 14-летнему парню — потребовалась помощь врачей. Помимо него в салоне находились ещё шестеро школьников, они не пострадали.