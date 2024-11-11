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Posted 11 ноября, 13:24

Published 11 ноября, 13:24

Modified 11 ноября, 13:26

Updated 11 ноября, 13:26

Автобус с детьми съехал в кювет в Башкирии

Автобус с детьми съехал в кювет в Башкирии

11 ноября 2024, 13:24
Фото: ГАИ.
Очередное ДТП с участием пассажирского транспорта спровоцировал гололёд в Башкортостане — сообщили в понедельник, 11 ноября, в ГАИ региона.

Инцидент, по данным ведомства, случился во второй половине дня в Аскинском районе Республики — по дороге из райцентра в село Куяштыр. Со скользкой из-за погодных условий проезжей части съехал в кювет школьный «ПАЗ», за рулём которого сидел 57-летний водитель.

К счастью, автобус не перевернулся, тем не менее без травм ДТП не обошлось. Одному из детей — 14-летнему парню — потребовалась помощь врачей. Помимо него в салоне находились ещё шестеро школьников, они не пострадали.

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Ранее, как сообщал Mkset, число ДТП с автобусами резко увеличилось в столице Башкирии.

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