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Posted 10 ноября, 12:33

Published 10 ноября, 12:33

Modified 10 ноября, 12:35

Updated 10 ноября, 12:35

В школах Уфы будет звучать музыка вместо звонков

В школах Уфы будет звучать музыка вместо звонков

10 ноября 2024, 12:33
Фото: 1MI.
В ряде школ Башкортостана могут ввести нововведение — среднеобразовательные учреждения откажутся от традиционных «звонков на урок», сообщает Минпросвещения России.

Аналогичные меры примут и во многих школах других регионов, присоединившихся к программе. Заключаться она будет в замене сигналов, информирующих о начале урока, на произведения русской классической музыки.

В министерстве отметили, что мелодия будет выбираться каждый месяц, каждую из них приурочат к памятным датам. Проигрываться же будут записи произведений в исполнении детских музыкальных коллективов России.

Так, в декабре 2024 года в школах будут звучать фрагменты балетов Петра Чайковского, создавая новогоднюю атмосферу.

«Кормят бедно, ребёнок не ест»: родители в ужасе от школьных столовых Уфы
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Ранее Mkset сообщал о том, что родители школьников из Уфы стали массово жаловаться на качество питания в образовательных учреждениях.

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