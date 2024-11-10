В школах Уфы будет звучать музыка вместо звонков

Posted 10 ноября, 12:33
Published 10 ноября, 12:33
Modified 10 ноября, 12:35
Updated 10 ноября, 12:35
Аналогичные меры примут и во многих школах других регионов, присоединившихся к программе. Заключаться она будет в замене сигналов, информирующих о начале урока, на произведения русской классической музыки.
В министерстве отметили, что мелодия будет выбираться каждый месяц, каждую из них приурочат к памятным датам. Проигрываться же будут записи произведений в исполнении детских музыкальных коллективов России.
Так, в декабре 2024 года в школах будут звучать фрагменты балетов Петра Чайковского, создавая новогоднюю атмосферу.
Ранее Mkset сообщал о том, что родители школьников из Уфы стали массово жаловаться на качество питания в образовательных учреждениях.