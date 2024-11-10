Уфимские чиновники вышли к людям из-за скандальной улицы

Posted 10 ноября, 11:47
Published 10 ноября, 11:47
Modified 10 ноября, 11:49
Updated 10 ноября, 11:49
На повестке встречи был ход работ по реконструкции улицы Пугачёва. Сейчас водители могут пользоваться исключительно объездной дорогой, однако с 15 ноября власти обещали переключить движение с неё на половину ширину строящейся проезжей части.
Обсудили муниципальные власти с местными жителями и ряд других вопросов — в частности, облагораживание набережной и территории за гипермаркетом «Лента», а также строительство социальной инфраструктуры и переименование дублирующихся остановок общественного транспорта.