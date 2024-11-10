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Posted 10 ноября, 11:47

Published 10 ноября, 11:47

Modified 10 ноября, 11:49

Updated 10 ноября, 11:49

Реконструкцию улицы Пугачёва обсудили в Уфе

Уфимские чиновники вышли к людям из-за скандальной улицы

10 ноября 2024, 11:47
Фото: Илвир Нурдавлятов / Telegram.

Реконструкцию улицы Пугачёва обсудили в Уфе

Очередной сход активистов микрорайона Затон и ответственных служб прошёл в Уфе днём субботы, 9 ноября, — отчитался глава Кировского района города Илвир Нурдавлятов.

На повестке встречи был ход работ по реконструкции улицы Пугачёва. Сейчас водители могут пользоваться исключительно объездной дорогой, однако с 15 ноября власти обещали переключить движение с неё на половину ширину строящейся проезжей части.

Обсудили муниципальные власти с местными жителями и ряд других вопросов — в частности, облагораживание набережной и территории за гипермаркетом «Лента», а также строительство социальной инфраструктуры и переименование дублирующихся остановок общественного транспорта.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за непогоды закрыли несколько трасс.

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