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Posted 10 ноября, 10:36

Published 10 ноября, 10:36

Modified 10 ноября, 10:38

Updated 10 ноября, 10:38

Трассы закрывают в Башкирии

Трассы закрывают в Башкирии

10 ноября 2024, 10:36
Фото: 1MI.
Сразу на двух крупных дорогах на территории Башкортостана в воскресенье, 10 ноября, ввели ограничения из-за непогоды.

Так, с утра до 14:00 фуры и пассажирский транспорт не могли ездить по трассе М-5 от Авдона до Иглино. Запрет вводился из-за неблагоприятных погодных явлений — метели и сильного ветра.

Власти Башкирии также ввели аналогичные ограничения для большегрузов, такси и автобусов в Архангельском районе Республики. Перечисленным транспортным средствам до 20:00 нельзя ездить по участку на 67 — 205 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Сообщение МЧС гласит, что запрет также введён из-за снегопада, гололёда и ограничения видимости на автодороге.

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Ранее Mkset сообщал о том, что синоптики прогнозируют скорое исчезновение недавно выпавшего снежного покрова в Башкирии.

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