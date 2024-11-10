Трассы закрывают в Башкирии

Posted 10 ноября, 10:36
Published 10 ноября, 10:36
Modified 10 ноября, 10:38
Updated 10 ноября, 10:38
Так, с утра до 14:00 фуры и пассажирский транспорт не могли ездить по трассе М-5 от Авдона до Иглино. Запрет вводился из-за неблагоприятных погодных явлений — метели и сильного ветра.
Власти Башкирии также ввели аналогичные ограничения для большегрузов, такси и автобусов в Архангельском районе Республики. Перечисленным транспортным средствам до 20:00 нельзя ездить по участку на 67 — 205 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Сообщение МЧС гласит, что запрет также введён из-за снегопада, гололёда и ограничения видимости на автодороге.
Ранее Mkset сообщал о том, что синоптики прогнозируют скорое исчезновение недавно выпавшего снежного покрова в Башкирии.