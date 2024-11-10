Трассы закрывают в Башкирии

Власти Башкирии также ввели аналогичные ограничения для большегрузов, такси и автобусов в Архангельском районе Республики. Перечисленным транспортным средствам до 20:00 нельзя ездить по участку на 67 — 205 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Сообщение МЧС гласит, что запрет также введён из-за снегопада, гололёда и ограничения видимости на автодороге.