«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»

К середине игры «Торпедо» одерживал сухое превосходство над «СЮ» — нижегородцам принесли две шайбы Бобби Линч и Никита Артамонов. К концу матча табло сравняли на 2:2 Александр Хмелевски и Данил Алалыкин. Победу «юлаевцам» принёс своим голом Джош Ливо в овертайме. Таким образом, игра закончилась счётом 3:2 в пользу «СЮ».