«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»

Posted 10 ноября, 06:11
Published 10 ноября, 06:11
Modified 10 ноября, 06:13
Updated 10 ноября, 06:13
К середине игры «Торпедо» одерживал сухое превосходство над «СЮ» — нижегородцам принесли две шайбы Бобби Линч и Никита Артамонов. К концу матча табло сравняли на 2:2 Александр Хмелевски и Данил Алалыкин. Победу «юлаевцам» принёс своим голом Джош Ливо в овертайме. Таким образом, игра закончилась счётом 3:2 в пользу «СЮ».
На игре с «Торпедо» завершилась выездная серия «Салавата Юлаева», в ходе которой они одержали две победы.
Ранее Mkset рассказывал о матче минского «Динамо» с «Салаватом», который закончился поражением клуба из Уфы.