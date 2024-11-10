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Posted 10 ноября, 06:11

Published 10 ноября, 06:11

Modified 10 ноября, 06:13

Updated 10 ноября, 06:13

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»

10 ноября 2024, 06:11
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Уфимский хоккейный клуб обыграл нижегородских соперников по итогам матча КХЛ в субботу, 9 ноября.

К середине игры «Торпедо» одерживал сухое превосходство над «СЮ» — нижегородцам принесли две шайбы Бобби Линч и Никита Артамонов. К концу матча табло сравняли на 2:2 Александр Хмелевски и Данил Алалыкин. Победу «юлаевцам» принёс своим голом Джош Ливо в овертайме. Таким образом, игра закончилась счётом 3:2 в пользу «СЮ».

На игре с «Торпедо» завершилась выездная серия «Салавата Юлаева», в ходе которой они одержали две победы.

Минское «Динамо» обыграло «Салавата Юлаева»
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Ранее Mkset рассказывал о матче минского «Динамо» с «Салаватом», который закончился поражением клуба из Уфы.

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