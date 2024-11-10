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Posted 10 ноября, 14:21

Published 10 ноября, 14:21

Modified 10 ноября, 14:23

Updated 10 ноября, 14:23

Хабирову отчитаются о росте заболеваемости COVID

На повестке у Хабирова: праздники, снежный апокалипсис и отставка соратника

10 ноября 2024, 14:21
Фото: 1MI.

Хабирову отчитаются о росте заболеваемости COVID

Глава Башкирии в понедельник, 11 ноября, проведёт плановое совещание с подчинёнными — Mkset рассказывает, что собирается обсуждать руководитель Республики с коллегами.

Начнётся совещание со стандартных тем — награждений и отчётов о ситуации в здравоохранении, сфере ЖКХ и на дорогах.

Последние две темы будут представлять особый интерес в контексте начавшихся снегопадов — власти региона обсудят меры безопасности по предотвращению аварий из-за неблагоприятных погодных условий и качество уборки снега в населённых пунктах ответственными службами.

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Не исключено, что Радий Хабиров прокомментирует слухи об отставке начальника его администрации — Максима Забелина. Впрочем, если информация подтвердится, подчинённого главы Башкирии и вовсе может не быть на ближайшем оперативном совещании.

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Обсудит Хабиров с коллегами и ход подготовки к Новому году в городах и сёлах Башкирии. Кроме того, на совещании поднимут тему борьбы с респираторными инфекциями и коронавирусом в период сезонного подъёма. Пресс-служба правительства РБ также сообщила, что власти обсудят деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере спорта.

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