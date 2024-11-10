На повестке у Хабирова: праздники, снежный апокалипсис и отставка соратника

Обсудит Хабиров с коллегами и ход подготовки к Новому году в городах и сёлах Башкирии. Кроме того, на совещании поднимут тему борьбы с респираторными инфекциями и коронавирусом в период сезонного подъёма. Пресс-служба правительства РБ также сообщила, что власти обсудят деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере спорта.