Кто в Уфе получает ₽180 тысяч

Posted 10 ноября, 13:24
Published 10 ноября, 13:24
Modified 10 ноября, 13:26
Updated 10 ноября, 13:26
Разгадка животрепещущего вопроса открыта в еженедельном топе вакансий и работодателей от уфимских властей.
С контактами работодателей и подробнее с вакансиями можно ознакомиться на сайте мэрии Уфы. Интересующимся стоит обратиться, пока должности не заняты другими соискателями.
Ранее Mkset публиковал результаты опроса среди уфимцев, в котором 31% жителей города ответил, что их доходов не хватает и на базовые «хотелки».