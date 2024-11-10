mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 13:24

Published 10 ноября, 13:24

Modified 10 ноября, 13:26

Updated 10 ноября, 13:26

Кто в Уфе получает ₽180 тысяч

Кто в Уфе получает ₽180 тысяч

10 ноября 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney.
Как получать в столице Башкирии две с половиной средние зарплаты за месяц — ответили в городской мэрии.

Разгадка животрепещущего вопроса открыта в еженедельном топе вакансий и работодателей от уфимских властей.

  • На первом месте — должность инженера по наладке и испытаниям. Соискателям обещают от ₽180 тысяч в месяц;
  • От ₽170 до ₽200 тысяч готовы платить каменщику-облицовщику;
  • Почётную бронзу в рейтинге получила вакансия монтажника турбоустановок за ₽140 тысяч;
  • Попробовать себя можно также в монтаже бетонных и металлических конструкций, получая ₽110 тысяч;
  • Завод УМПО ищет оператора станков с программным управлением, обещая платить не менее ₽109 тысяч;
  • От ₽104 тысяч же может получать инженер-программист.

С контактами работодателей и подробнее с вакансиями можно ознакомиться на сайте мэрии Уфы. Интересующимся стоит обратиться, пока должности не заняты другими соискателями.

Каждый третий уфимец — нищий
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал результаты опроса среди уфимцев, в котором 31% жителей города ответил, что их доходов не хватает и на базовые «хотелки».

Читайте также:
Уфимцам не нужны новогодние корпоративыСегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налогУфимские хоккеисты играли за еду
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Зарплаты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика