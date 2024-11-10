Четвёртый автобус угодил в снежную ловушку в Уфе

Posted 10 ноября, 13:09
Published 10 ноября, 13:09
Modified 10 ноября, 13:11
Updated 10 ноября, 13:11
По словам свидетелей ДТП, случился инцидент у остановочного павильона по улице Ростовской. Судя по кадрам, автобус по касательной столкнулся с иномаркой, стоявшей перед местом высадки и посадки пассажиров. Очевидец утверждает, что выполнял автобус рейс по маршруту №75.
Ранее Mkset сообщал о том, что Следственный комитет заинтересовался аварией с двумя автобусами в Уфе — в момент ДТП в транспортных средствах находились 80 человек. Ранее другой автобус в столице Башкирии не справился в управлением во время снегопада и врезался в столб.