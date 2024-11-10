mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 13:09

Published 10 ноября, 13:09

Modified 10 ноября, 13:11

Updated 10 ноября, 13:11

ДТП с автобусом вызвало пробку в Уфе

Четвёртый автобус угодил в снежную ловушку в Уфе

10 ноября 2024, 13:09
Фото: Telegram / Ufa_rb.

ДТП с автобусом вызвало пробку в Уфе

Очередная авария с участием пассажирского транспорта случилась в столице Башкирии после начала снегопадов — пишут очевидцы в Telegram-каналах.

По словам свидетелей ДТП, случился инцидент у остановочного павильона по улице Ростовской. Судя по кадрам, автобус по касательной столкнулся с иномаркой, стоявшей перед местом высадки и посадки пассажиров. Очевидец утверждает, что выполнял автобус рейс по маршруту №75.

Видео: Telegram / Ufa_rb.
Снегопады в Уфе довели до криминала
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что Следственный комитет заинтересовался аварией с двумя автобусами в Уфе — в момент ДТП в транспортных средствах находились 80 человек. Ранее другой автобус в столице Башкирии не справился в управлением во время снегопада и врезался в столб.

Читайте также:
Трассу М-5 закрыли из-за снегопадов в БашкирииАвтомобилисты попали в снежный плен в БашкирииУфимские чиновники вышли к людям из-за скандальной улицы
#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика