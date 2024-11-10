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Posted 10 ноября, 12:54

Published 10 ноября, 12:54

Modified 10 ноября, 12:56

Updated 10 ноября, 12:56

Автомобилисты попали в снежный плен в Башкирии

Автомобилисты попали в снежный плен в Башкирии

10 ноября 2024, 12:54
Фото: Urta / Telegram.
Пугающими кадрами непогоды, бушевавшей в ночь на воскресенье, 10 ноября, делятся в соцсетях.

На записи, которую публикует Telegram-канал Urta, запечатлена сильная метель. По словам авторов ролика, снято видео было в Абзелиловском районе Башкортостана. Снегопад оказался настолько сильным, что посреди дороги в тёмное время суток застряли два автомобиля. Усугубила ситуация и крайне низкая видимость на трассе.

Видео: Urta / Telegram.
Трассы закрывают в Башкирии
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С трудностями пришлось столкнуться водителям и днём воскресенья, 10 ноября. На ряде дорог региона ввели транспортные ограничения в связи с непогодой — с опасных участков трасс разворачивали такси, автобусы и фуры.

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