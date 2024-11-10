Автомобилисты попали в снежный плен в Башкирии

На записи, которую публикует Telegram-канал Urta, запечатлена сильная метель. По словам авторов ролика, снято видео было в Абзелиловском районе Башкортостана. Снегопад оказался настолько сильным, что посреди дороги в тёмное время суток застряли два автомобиля. Усугубила ситуация и крайне низкая видимость на трассе.