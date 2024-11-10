Автомобилисты попали в снежный плен в Башкирии

Posted 10 ноября, 12:54
Published 10 ноября, 12:54
Modified 10 ноября, 12:56
Updated 10 ноября, 12:56
На записи, которую публикует Telegram-канал Urta, запечатлена сильная метель. По словам авторов ролика, снято видео было в Абзелиловском районе Башкортостана. Снегопад оказался настолько сильным, что посреди дороги в тёмное время суток застряли два автомобиля. Усугубила ситуация и крайне низкая видимость на трассе.
С трудностями пришлось столкнуться водителям и днём воскресенья, 10 ноября. На ряде дорог региона ввели транспортные ограничения в связи с непогодой — с опасных участков трасс разворачивали такси, автобусы и фуры.