В Уфе эвакуатор устроил опасный дрифт

Posted 9 ноября, 14:16
Published 9 ноября, 14:16
Modified 9 ноября, 14:18
Updated 9 ноября, 14:18
На записи неизвестный устраивает рискованные манёвры на эвакуаторе посреди микрорайона Черниковка. В качестве площадки для дрифта водитель большегруза выбрал автомобильную парковку. В это время на платформе эвакуатора стоит, зацепившись за крышу, ещё один человек.
Не исключено, что кадры могут представлять интерес для ГАИ. Вероятно, установлением личности нарушителей уже заняты правоохранительные органы.
Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе молодого человека задержали за дерзкое видео покатушек на отечественной «Оке» с кузовом без крыши.