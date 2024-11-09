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Posted 9 ноября, 14:16

Published 9 ноября, 14:16

Modified 9 ноября, 14:18

Updated 9 ноября, 14:18

В Уфе эвакуатор устроил опасный дрифт

В Уфе эвакуатор устроил опасный дрифт

9 ноября 2024, 14:16
Фото: Vk / БашДТП | Уфа и Башкортостан.
Очередные кадры задорного нарушения ПДД, которые могут привести автора к штрафу, распространяют в сети — видео публикуют уфимские ресурсы в соцсетях.

На записи неизвестный устраивает рискованные манёвры на эвакуаторе посреди микрорайона Черниковка. В качестве площадки для дрифта водитель большегруза выбрал автомобильную парковку. В это время на платформе эвакуатора стоит, зацепившись за крышу, ещё один человек.

Не исключено, что кадры могут представлять интерес для ГАИ. Вероятно, установлением личности нарушителей уже заняты правоохранительные органы.

Видео: Vk / БашДТП | Уфа и Башкортостан.
Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе
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Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе молодого человека задержали за дерзкое видео покатушек на отечественной «Оке» с кузовом без крыши.

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