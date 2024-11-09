В Уфе эвакуатор устроил опасный дрифт

На записи неизвестный устраивает рискованные манёвры на эвакуаторе посреди микрорайона Черниковка. В качестве площадки для дрифта водитель большегруза выбрал автомобильную парковку. В это время на платформе эвакуатора стоит, зацепившись за крышу, ещё один человек.