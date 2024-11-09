Слуги фашистов скрывались в Башкирии

Студенты и преподаватели уфимских вузов посетили круглый стол, на котором были познакомлены с деятельностью регионального отделения ФСБ. Мероприятие было приурочено к празднованию в 2025 году 80-летие Великой Победы. На собрании сотрудники службы безопасности раскрыли все тонкие подробности дела военного времени о двух мужчинах, помогавшим нацистам убивать мирных людей. До этого момента документы носили гриф «секретно». На собрании были представлены публике пожелтевшие от времени документы с материалами расследования, а также фотографии с мест преступления.