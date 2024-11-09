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Posted 8 ноября, 21:18

Published 8 ноября, 21:18

Modified 8 ноября, 21:18

Updated 8 ноября, 21:18

Слуги фашистов скрывались в Башкирии

Слуги фашистов скрывались в Башкирии

8 ноября 2024, 21:18
Фото: https://gtrk.tv
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Благодаря представителям ФСБ стали известны важнейшие подробности уголовного дела о предателях Родины, рассказали сотрудники музея съемочной группе ВГТРК в пятницу, 8 ноября.

Студенты и преподаватели уфимских вузов посетили круглый стол, на котором были познакомлены с деятельностью регионального отделения ФСБ. Мероприятие было приурочено к празднованию в 2025 году 80-летие Великой Победы. На собрании сотрудники службы безопасности раскрыли все тонкие подробности дела военного времени о двух мужчинах, помогавшим нацистам убивать мирных людей. До этого момента документы носили гриф «секретно». На собрании были представлены публике пожелтевшие от времени документы с материалами расследования, а также фотографии с мест преступления.

При рассекречивании материалов стала известна личность преступников, помогающих пытать и убивать людей. Злодеями истории оказались уроженцы Днепропетровской и Гомельской областей Григорий Лепольд и Аркадий Гапонов.

— Договорившись с фашистами о выгодном союзе, изверги губили невинных людей, упиваясь процессом. Когда была окончена война, преступники сбежали в Башкирию и назвались военнопленными. Чтобы все выглядело убедительно, они начали выдавать себя за других людей. Позже завели семьи и стали жить как среднестатистический советский житель. Из-за расхождения рассказов о себе, мужчины попали под подозрения. При проверке выяснилось, что они были помощниками фашистов, — прокомментировал Валерий Олейников, секретарь ФСБ РБ.

Несмотря на все совершенное зло, мужчины не раскаивались. Наоборот, они считали, что никто не раскроет их грязный секрет и как ни в чем не бывало получали пособия от государства. Но все становится рано или поздно известно. Вердикт был единственным — расстрел.

Скончался один из последних ветеранов ВОВ в районе Башкирии
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Раскрытия преступлений военного времени продолжаются по сегодняшний день по принципу Нюрнбергского трибунала о неизбежности наказание. Благодаря национальному проекту «Без срока давности» история России во время Великой Отечественной войны остаётся неизменной, и молодые поколения могут узнать о прошлом страны в первозданном виде.

Напомним, что в этом году президент России Владимир Путин подписал указ о государственной политике в области исторического просвещения граждан.

Ранее Mkset сообщил про арест военного начальника, подозреваемого в коррупции и вымогательстве.

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