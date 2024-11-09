Россияне рассказали, почему предпочитают совершать покупки в интернете

Posted 9 ноября, 06:00
Published 9 ноября, 06:00
Modified 9 ноября, 06:00
Updated 9 ноября, 06:00
Аналитики платформы также выяснили, что в среднем россияне готовы потратить на крупных распродажах 22 тысячи рублей. Если точнее, то мужская половина опрошенных выразила готовность потратить 24 тысячи рублей, а женская — 20 тысяч.
Опираясь на эти данные, компания решила разработать специальный алгоритм для начавшейся сегодня распродажи новых и ресейл-товаров. С его помощью платформа может следить за корректностью скидок: из объявлений будут убирать те предложения, цены на которые менялись накануне распродажи и превысили среднюю стоимость за последний месяц.
Как отметили представители «Авито», это решение поможет не допустить на площадку фальшивые скидки, на которые часто натыкаются покупатели в сезоны распродаж.
Уточняется, что на продажу в этом году будет выставлено около 9 млн товаров со скидками, ряд предложений по 99 рублей. Платформа допустит селлеров с высоким рейтингом.