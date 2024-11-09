mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 06:00

Published 9 ноября, 06:00

Modified 9 ноября, 06:00

Updated 9 ноября, 06:00

Россияне рассказали, почему предпочитают совершать покупки в интернете

Россияне рассказали, почему предпочитают совершать покупки в интернете

9 ноября 2024, 06:00
Фото: 1MI.
По данным исследования «Авито», порядка 80% россиян предпочитают делать покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Респонденты заявили, что это позволяет сравнивать цены и подбирать самые выгодные предложения.

Аналитики платформы также выяснили, что в среднем россияне готовы потратить на крупных распродажах 22 тысячи рублей. Если точнее, то мужская половина опрошенных выразила готовность потратить 24 тысячи рублей, а женская — 20 тысяч.

Опираясь на эти данные, компания решила разработать специальный алгоритм для начавшейся сегодня распродажи новых и ресейл-товаров. С его помощью платформа может следить за корректностью скидок: из объявлений будут убирать те предложения, цены на которые менялись накануне распродажи и превысили среднюю стоимость за последний месяц.

Как отметили представители «Авито», это решение поможет не допустить на площадку фальшивые скидки, на которые часто натыкаются покупатели в сезоны распродаж.

Уточняется, что на продажу в этом году будет выставлено около 9 млн товаров со скидками, ряд предложений по 99 рублей. Платформа допустит селлеров с высоким рейтингом.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика