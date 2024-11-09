Россияне рассказали, почему предпочитают совершать покупки в интернете

Опираясь на эти данные, компания решила разработать специальный алгоритм для начавшейся сегодня распродажи новых и ресейл-товаров. С его помощью платформа может следить за корректностью скидок: из объявлений будут убирать те предложения, цены на которые менялись накануне распродажи и превысили среднюю стоимость за последний месяц.