Пробелы в физике вызвали пожар в Уфе

Posted 9 ноября, 04:50
Published 9 ноября, 04:50
Modified 9 ноября, 04:52
Updated 9 ноября, 04:52
ЧП случилось вечером пятницы, 8 ноября. Пламя охватило квартиру на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Шота Руставели — там 63-летняя пенсионерка растапливала масло в сотейнике. Уйдя заниматься своими делами, старушка благополучно забыла о плите, а вспомнила — лишь когда по всей квартире стоял запах гари.
Потушить горящее масло бабушка решила обильным количеством холодной воды — от этого произошло мощное восламенение, которое в считанные секунды поплавило кухонный гарнитур, выбило окно и выжгло весь натяжной потолок. На место вызвали «службу 112», спасатели быстро ликвидировали последствия пожара.
Бригада медиков диагностировала у пациентки несколько ожогов — у женщины обгорели руки и шея. Ей, как отчитались в МЧС, оказали всю необходимую помощь.