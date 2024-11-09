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Posted 9 ноября, 04:50

Published 9 ноября, 04:50

Modified 9 ноября, 04:52

Updated 9 ноября, 04:52

В Уфе сковорода стала причиной пожара

Пробелы в физике вызвали пожар в Уфе

9 ноября 2024, 04:50
Фото: МЧС.

В Уфе сковорода стала причиной пожара

Пожилая домохозяйка из башкирской столицы спалила квартиру во время готовки из-за банальной ошибки — об этом пишет региональное управление МЧС.

ЧП случилось вечером пятницы, 8 ноября. Пламя охватило квартиру на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Шота Руставели — там 63-летняя пенсионерка растапливала масло в сотейнике. Уйдя заниматься своими делами, старушка благополучно забыла о плите, а вспомнила — лишь когда по всей квартире стоял запах гари.

Потушить горящее масло бабушка решила обильным количеством холодной воды — от этого произошло мощное восламенение, которое в считанные секунды поплавило кухонный гарнитур, выбило окно и выжгло весь натяжной потолок. На место вызвали «службу 112», спасатели быстро ликвидировали последствия пожара.

Бригада медиков диагностировала у пациентки несколько ожогов — у женщины обгорели руки и шея. Ей, как отчитались в МЧС, оказали всю необходимую помощь.

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