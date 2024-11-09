Пробелы в физике вызвали пожар в Уфе

ЧП случилось вечером пятницы, 8 ноября. Пламя охватило квартиру на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Шота Руставели — там 63-летняя пенсионерка растапливала масло в сотейнике. Уйдя заниматься своими делами, старушка благополучно забыла о плите, а вспомнила — лишь когда по всей квартире стоял запах гари.