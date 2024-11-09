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Posted 9 ноября, 14:57

Published 9 ноября, 14:57

Modified 9 ноября, 14:59

Updated 9 ноября, 14:59

Новогодняя ель пробила автомобиль в Уфе

«Новый год к нам мчится» или пункт назначения по-уфимски

9 ноября 2024, 14:57
Фото: Честный репортаж / Telegram.

Новогодняя ель пробила автомобиль в Уфе

Страшный сон всех автомобилистов сбылся в столице Башкирии — кадры с места происшествия публикует «Честный репортаж».

Как пишет Telegram-канал, ДТП случилось на Затонском шоссе — там из кузова большегруза выпала срубленная ель.

Новогоднее дерево оказалось на проезжей части и ударилось о ехавший сзади автомобиль. Впрочем, столкновение оказалось не таким сильным, как могло быть — водитель успел среагировать и затормозить, отделавшись небольшой вмятиной.

Видео: Честный репортаж / Telegram.
Лося сбили в Уфе
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Ранее, как сообщал Mkset, на Затонском шоссе произошло другое ЧП — на дороге поздним вечером пятницы, 8 ноября, на огромной скорости сбили взрослого лося. Момент столкновения запечатлел очевидец.

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