«Новый год к нам мчится» или пункт назначения по-уфимски

Posted 9 ноября, 14:57
Published 9 ноября, 14:57
Modified 9 ноября, 14:59
Updated 9 ноября, 14:59
Как пишет Telegram-канал, ДТП случилось на Затонском шоссе — там из кузова большегруза выпала срубленная ель.
Новогоднее дерево оказалось на проезжей части и ударилось о ехавший сзади автомобиль. Впрочем, столкновение оказалось не таким сильным, как могло быть — водитель успел среагировать и затормозить, отделавшись небольшой вмятиной.
Ранее, как сообщал Mkset, на Затонском шоссе произошло другое ЧП — на дороге поздним вечером пятницы, 8 ноября, на огромной скорости сбили взрослого лося. Момент столкновения запечатлел очевидец.