Где в Башкирии опаснее всего жить

Posted 9 ноября, 13:32
Published 9 ноября, 13:32
Modified 9 ноября, 13:34
Updated 9 ноября, 13:34
По словам стража порядка, в январе — сентябре 2024 года самой криминальной частью Башкирии, ожидаемо, стала Уфа. Между тем второй по величине город Республики — Стерлитамак — в числе лидеров антирейтинга не числится. За Уфой в топе следуют Нефтекамск, затем Октябрьский и Салават. «Почётные» пятое и шестое места заняли Бирск и Благовещенск.
Между тем в целом по России Башкирия оказалась на 30 месте по уровню преступности, а среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) — на шестом. Исходя из этого, делает вывод Прядко, Уфа — «достаточна безопасна», как и другие города-миллионники.