Где в Башкирии опаснее всего жить

По словам стража порядка, в январе — сентябре 2024 года самой криминальной частью Башкирии, ожидаемо, стала Уфа. Между тем второй по величине город Республики — Стерлитамак — в числе лидеров антирейтинга не числится. За Уфой в топе следуют Нефтекамск, затем Октябрьский и Салават. «Почётные» пятое и шестое места заняли Бирск и Благовещенск.