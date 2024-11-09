mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 13:32

Published 9 ноября, 13:32

Modified 9 ноября, 13:34

Updated 9 ноября, 13:34

В МВД назвали самые криминальные города Башкирии

Где в Башкирии опаснее всего жить

9 ноября 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney.

В МВД назвали самые криминальные города Башкирии

Генерал МВД Александр Прядко назвал предварительные итоги рейтинга уровня преступности в ПФО, пишет ИА «Башинформ».

По словам стража порядка, в январе — сентябре 2024 года самой криминальной частью Башкирии, ожидаемо, стала Уфа. Между тем второй по величине город Республики — Стерлитамак — в числе лидеров антирейтинга не числится. За Уфой в топе следуют Нефтекамск, затем Октябрьский и Салават. «Почётные» пятое и шестое места заняли Бирск и Благовещенск.

Между тем в целом по России Башкирия оказалась на 30 месте по уровню преступности, а среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) — на шестом. Исходя из этого, делает вывод Прядко, Уфа — «достаточна безопасна», как и другие города-миллионники.

В Уфе назначили нового начальника полиции
Узнать подробнее

Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе назначили нового начальника городского отделения МВД.

Читайте также:
Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенникиУфимец вырастил на даче наркоурожайВ Башкирии накрыли завод вейперов
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Полиция#Мвд#Преступность#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика