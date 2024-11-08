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Posted 8 ноября, 14:51

Published 8 ноября, 14:51

Modified 8 ноября, 14:53

Updated 8 ноября, 14:53

Шестидневная рабочая неделя ждёт Башкирию

Всей Башкирии придется пройти это испытание

8 ноября 2024, 14:51
Фото: 1MI.

Шестидневная рабочая неделя ждёт Башкирию

Неприятный сюрприз ждёт жителей Башкортостана в самом конце года — следует из постановления правительства РФ.

Из документа следует, что перед Новым годом россияне получат дополнительный рабочий день. Таким образом, последняя неделя декабря станет шестидневной — трудиться придётся включительно с понедельника, 23 декабря, по субботу, 28 декабря. Лишь после этого можно будет уйти на заслуженные праздники.

Сам выходной с субботы будет перенесён на понедельник, 30 декабря. Кроме того, в январе 2025 года россиян ждёт двухдневная рабочая неделя — поработать придётся включительно с 9 по 10 января.

Каждый третий уфимец — нищий
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Ранее Mkset публиковал результаты соцопроса, согласно которому выяснилось, что почти трети уфимцев их дохода не хватает даже на основные нужды. А около 41% горожан признались, что тех денег, которые они получают в месяц, едва набирается даже на необходимый для жизни минимум.

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