Всей Башкирии придется пройти это испытание

Ранее Mkset публиковал результаты соцопроса, согласно которому выяснилось, что почти трети уфимцев их дохода не хватает даже на основные нужды. А около 41% горожан признались, что тех денег, которые они получают в месяц, едва набирается даже на необходимый для жизни минимум.