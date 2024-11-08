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Posted 8 ноября, 13:04

Published 8 ноября, 13:04

Modified 8 ноября, 13:06

Updated 8 ноября, 13:06

В Уфе проходят проверки водителей

В Уфе останавливают всех подряд

8 ноября 2024, 13:04
Фото: 1MI.

В Уфе проходят проверки водителей

Еженедельную операцию ГАИ объявили в столице Башкирии — информирует в пятницу, 8 ноября, пресс-служба ведомства.

Особое внимание будут обращать инспекторы на состояние водителей — все выходные сотрудники будут выявлять автолюбителей, решивших сесть за руль в нетрезвом виде. Кроме того, особо строго проверять «гаишники» будут соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе детей.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе со снегопадами резко участились случаи аварий с участием общественного транспорта. Так, за первую рабочую неделю ноября в ДТП попали уже три автобуса. Не обошлись происшествия и без травм среди пассажиров транспортных средств.

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