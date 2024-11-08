В Уфе останавливают всех подряд

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе со снегопадами резко участились случаи аварий с участием общественного транспорта. Так, за первую рабочую неделю ноября в ДТП попали уже три автобуса. Не обошлись происшествия и без травм среди пассажиров транспортных средств.