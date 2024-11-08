Уфимцам наплевать на «черную пятницу»

Posted 8 ноября, 09:53
Published 8 ноября, 09:53
Modified 8 ноября, 09:59
Updated 8 ноября, 09:59
Опрос, проведенный платформой «SuperJob» среди жителей столицы Башкортостана, показал, что лишь 11% уфимцев считают скидки в «черную пятницу» честными. Большинство респондентов (73%) уверены, что это всего лишь уловка: цены заранее завышаются, а потом в день распродажи снижаются до уровня, который был до повышения.
Интересно, что мужчины чаще женщин сомневаются в честности этой масштабной распродажи. Особенно критично к «черной пятнице» относятся респонденты в возрасте 35-45 лет. Они более склонны считать, что магазины просто играют на доверии покупателей. В то время как молодежь и пожилые люди не так уверены в своих оценках.
Что касается планов на покупки, то 70% опрошенных вообще не собираются приобретать товары в «черную пятницу». И только каждый десятый респондент намерен воспользоваться скидками. Интересно, что среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей, желание сделать покупки в этот день проявляет всего лишь 11% людей.
Если говорить о том, что именно собираются покупать уфимцы, то среди самых популярных товаров оказалась одежда — её планирует приобрести каждый четвертый опрошенный. На втором месте бытовая техника и электроника — их собирается купить каждый пятый. Также 12% респондентов хотят обновить свою обувь, 8% потратятся на гаджеты, а 5% — на товары для дома. Меньше всего интересуют косметика и мебель — всего по 3-4% опрошенных.