Уфимцам наплевать на «черную пятницу»

Если говорить о том, что именно собираются покупать уфимцы, то среди самых популярных товаров оказалась одежда — её планирует приобрести каждый четвертый опрошенный. На втором месте бытовая техника и электроника — их собирается купить каждый пятый. Также 12% респондентов хотят обновить свою обувь, 8% потратятся на гаджеты, а 5% — на товары для дома. Меньше всего интересуют косметика и мебель — всего по 3-4% опрошенных.