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Posted 8 ноября, 09:53

Published 8 ноября, 09:53

Modified 8 ноября, 09:59

Updated 8 ноября, 09:59

Большинство уфимцев не верят низким ценам

Уфимцам наплевать на «черную пятницу»

8 ноября 2024, 09:53
Фото: 1MI.

Большинство уфимцев не верят низким ценам

Скоро в магазинах начнется «черная пятница», но уфимцы, похоже, не спешат радоваться распродажам, сообщают в пятницу, 8 ноября, аналитики сервиса по поиску работы.

Опрос, проведенный платформой «SuperJob» среди жителей столицы Башкортостана, показал, что лишь 11% уфимцев считают скидки в «черную пятницу» честными. Большинство респондентов (73%) уверены, что это всего лишь уловка: цены заранее завышаются, а потом в день распродажи снижаются до уровня, который был до повышения.

Интересно, что мужчины чаще женщин сомневаются в честности этой масштабной распродажи. Особенно критично к «черной пятнице» относятся респонденты в возрасте 35-45 лет. Они более склонны считать, что магазины просто играют на доверии покупателей. В то время как молодежь и пожилые люди не так уверены в своих оценках.

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Что касается планов на покупки, то 70% опрошенных вообще не собираются приобретать товары в «черную пятницу». И только каждый десятый респондент намерен воспользоваться скидками. Интересно, что среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей, желание сделать покупки в этот день проявляет всего лишь 11% людей.

Если говорить о том, что именно собираются покупать уфимцы, то среди самых популярных товаров оказалась одежда — её планирует приобрести каждый четвертый опрошенный. На втором месте бытовая техника и электроника — их собирается купить каждый пятый. Также 12% респондентов хотят обновить свою обувь, 8% потратятся на гаджеты, а 5% — на товары для дома. Меньше всего интересуют косметика и мебель — всего по 3-4% опрошенных.

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