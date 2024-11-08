Уфа встала в восьмибалльных пробках

К 18:00 сервис «Яндекс Карты» оценивает ситуацию с пробками в городе в 8 из 10 баллов. Несколько оптимистичнее — в 7 баллов — оценки «2ГИС». Затруднения наблюдаются у транспорта практически по всему городу.