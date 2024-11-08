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Posted 8 ноября, 13:13

Published 8 ноября, 13:13

Modified 8 ноября, 13:15

Updated 8 ноября, 13:15

Уфа встала в восьмибалльных пробках

Уфа встала в восьмибалльных пробках

8 ноября 2024, 13:13
Фото: 1MI.
Ноябрьские снегопады продолжают мешать дорожному движению в городе — в очередной вечерний час пик пятницы, 7 ноября, столица Башкирии оказалась в плену многокилометровых заторов.

К 18:00 сервис «Яндекс Карты» оценивает ситуацию с пробками в городе в 8 из 10 баллов. Несколько оптимистичнее — в 7 баллов — оценки «2ГИС». Затруднения наблюдаются у транспорта практически по всему городу.

Автолюбители, сидя в пробках, развлекают себя тем, что оставляют на сервисах городских карт метки с комментариями к сложившейся ситуации.

— Кто не умеет ездить, сделайте одолжение: сидите дома, дайте нормальным водителям спокойно передвигаться, — написал водитель «К. А.».
— Водители с появлением снега разучились ездить что ли? — вопрошает пользователь Ирина.
В Уфе останавливают всех подряд
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Ранее Mkset сообщал о том, что в пятницу и на выходных ГАИ города объявила в Уфе массовые проверки.

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