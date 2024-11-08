Уфа встала в восьмибалльных пробках

Posted 8 ноября, 13:13
Published 8 ноября, 13:13
Modified 8 ноября, 13:15
Updated 8 ноября, 13:15
К 18:00 сервис «Яндекс Карты» оценивает ситуацию с пробками в городе в 8 из 10 баллов. Несколько оптимистичнее — в 7 баллов — оценки «2ГИС». Затруднения наблюдаются у транспорта практически по всему городу.
Автолюбители, сидя в пробках, развлекают себя тем, что оставляют на сервисах городских карт метки с комментариями к сложившейся ситуации.
— Кто не умеет ездить, сделайте одолжение: сидите дома, дайте нормальным водителям спокойно передвигаться, — написал водитель «К. А.».
— Водители с появлением снега разучились ездить что ли? — вопрошает пользователь Ирина.