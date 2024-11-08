Третий автобус угодил в снежную ловушку в Уфе

Posted 8 ноября, 07:11
Published 8 ноября, 07:11
Modified 8 ноября, 10:14
Updated 8 ноября, 10:14
Как стало известно, в пятницу, 8 ноября, в десятом часу утра на проспекте Октября в Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов. Водитель автобуса НефАЗ, следуя по маршруту 226, не справился с управлением и столкнулся со стоящим в попутном направлении автобусом Лотос.
По информации Госавтоинспекции, на момент аварии в салоне автобуса НефАЗ находилось 50 человек. По данным ведомства, один из пассажиров получил травму ноги и был срочно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в столб с заснеженной дороги вылетел автобус «НефАЗ». Общественный транспорт перевозил пассажиров по маршруту №51А. Также автобус ПАЗ не справился с управлением на заснеженной дороге и вылетел с полосы движения.