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Posted 8 ноября, 07:11

Published 8 ноября, 07:11

Modified 8 ноября, 10:14

Updated 8 ноября, 10:14

Автобусы столкнулись в Уфе

Третий автобус угодил в снежную ловушку в Уфе

8 ноября 2024, 07:11
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Автобусы столкнулись в Уфе

Осенние метели продолжают испытывать на прочность уфимские автобусы, сообщает в пятницу, 8 ноября, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, в пятницу, 8 ноября, в десятом часу утра на проспекте Октября в Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов. Водитель автобуса НефАЗ, следуя по маршруту 226, не справился с управлением и столкнулся со стоящим в попутном направлении автобусом Лотос.

По информации Госавтоинспекции, на момент аварии в салоне автобуса НефАЗ находилось 50 человек. По данным ведомства, один из пассажиров получил травму ноги и был срочно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в столб с заснеженной дороги вылетел автобус «НефАЗ». Общественный транспорт перевозил пассажиров по маршруту №51А. Также автобус ПАЗ не справился с управлением на заснеженной дороге и вылетел с полосы движения.

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