Третий автобус угодил в снежную ловушку в Уфе

Как стало известно, в пятницу, 8 ноября, в десятом часу утра на проспекте Октября в Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов. Водитель автобуса НефАЗ, следуя по маршруту 226, не справился с управлением и столкнулся со стоящим в попутном направлении автобусом Лотос.