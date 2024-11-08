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Posted 8 ноября, 16:18

Published 8 ноября, 16:18

Modified 8 ноября, 20:58

Updated 8 ноября, 20:58

Тест для самых зорких: отличите Уфу и Казань времен СССР

Тест для самых зорких: отличите Уфу и Казань времен СССР

8 ноября 2024, 16:18
Фото: Город Уфа / Telegram.
Отличить столицы Башкирии и Татарстана — не самая сложная задача для внимательных горожан, однако куда труднее будет определить город на снимках советских времён. Предлагаем читателям проверить свою интуицию и эрудированность в новом тесте от Mkset.
Тест по улицам Казани и Уфы времён СССР
Тест
Фото: Город Уфа / Telegram

Сможете ли вы отличить советскую Уфу от советской Казани?

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