Тест для самых зорких: отличите Уфу и Казань времен СССР

Отличить столицы Башкирии и Татарстана — не самая сложная задача для внимательных горожан, однако куда труднее будет определить город на снимках советских времён. Предлагаем читателям проверить свою интуицию и эрудированность в новом тесте от Mkset.

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