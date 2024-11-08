Страшный пожар напугал уфимцев

Posted 8 ноября, 13:19
Published 8 ноября, 13:19
Modified 8 ноября, 14:26
Updated 8 ноября, 14:26
Свидетель происшествия снял на камеру телефона огромное огненное зарево. Со слов автора видео, пламя охватило постройку на улице Перспективной. Очевидцы в местных Telegram-каналах сообщили, что столб дыма и зарево видны даже в посёлке Максимовка.
Спустя примерно час после первых сообщений региональное управление МЧС отчиталось о ликвидации пожара. По данным спасателей, огонь объял двухэтажный бревенчатый дом в СНТ «Тюльпан-5».
— Пожарные МЧС России быстро локализовали горение и не допустили распространения огня на соседние строения, — гласит сообщение ведомства.
Спасатели также указали, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Причины случившегося уточняются.
Ранее Mkset информировал о пожаре со смертельным исходом, случившемся в деревне Абдуллино Бураевского района. ЧП унесло жизнь 20-летней девушки.