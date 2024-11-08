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Posted 8 ноября, 13:19

Published 8 ноября, 13:19

Modified 8 ноября, 14:26

Updated 8 ноября, 14:26

Крупный пожар тушат в Уфе

Страшный пожар напугал уфимцев

8 ноября 2024, 13:19
Фото: Telegram/Ufa_rb, Telegram/bdtprb.

Крупный пожар тушат в Уфе

Очевидцы публикуют кадры ЧП в столице Башкирии вечером пятницы, 7 ноября.

Свидетель происшествия снял на камеру телефона огромное огненное зарево. Со слов автора видео, пламя охватило постройку на улице Перспективной. Очевидцы в местных Telegram-каналах сообщили, что столб дыма и зарево видны даже в посёлке Максимовка.

Спустя примерно час после первых сообщений региональное управление МЧС отчиталось о ликвидации пожара. По данным спасателей, огонь объял двухэтажный бревенчатый дом в СНТ «Тюльпан-5».

— Пожарные МЧС России быстро локализовали горение и не допустили распространения огня на соседние строения, — гласит сообщение ведомства.

Спасатели также указали, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Причины случившегося уточняются.

Видео: МЧС, видео: Telegram/Ufa_rb.
Девушка сгорела в пожаре в Башкирии
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Ранее Mkset информировал о пожаре со смертельным исходом, случившемся в деревне Абдуллино Бураевского района. ЧП унесло жизнь 20-летней девушки.

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