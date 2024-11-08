Страшный пожар напугал уфимцев

Свидетель происшествия снял на камеру телефона огромное огненное зарево. Со слов автора видео, пламя охватило постройку на улице Перспективной. Очевидцы в местных Telegram-каналах сообщили, что столб дыма и зарево видны даже в посёлке Максимовка.