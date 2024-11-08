Стали известны жертвы смертельного ДТП в Башкирии





Ранее в ГАИ РБ сообщали обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, виновник аварии — дальнобойщик, который ехал из Самары. Он потерял контроль над фурой, пробил металлическую разделительную полосу на трассе и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там и ехала иномарка казанского зоопарка.