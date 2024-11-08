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Posted 8 ноября, 11:01

Published 8 ноября, 11:01

Modified 8 ноября, 11:08

Updated 8 ноября, 11:08

Работники казанского зоопарка попали в аварию в Башкортостане

Стали известны жертвы смертельного ДТП в Башкирии

8 ноября 2024, 11:01
Фото: 1MI.

Работники казанского зоопарка попали в аварию в Башкортостане

Государственная трудовая инспекция озвучила данные о погибшем и пострадавшей в страшной аварии на федеральной трассе.

Как ранее сообщал Mkset, вечером во вторник, 6 ноября, на 1 436 км федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись фура и автофургон. Авария произошла на территории Чимшинского района Республики Башкортостан.

Известно, что в ДТП погиб один человек, еще один — пострадал. Данные о них озвучили в Гострудинспекции Башкирии. Оказалось, что участники ДТП в момент аварии исполняли свои служебные обязанности.



— В автомобиле «Пежо Партнер» ехали сотрудники МБУК «Казанский Зооботсад». Установлено, что 57-летний водитель и 24-летняя зооинженер находились в командировке. Водитель учреждения после столкновения с грузовиком «Ситрак» погиб на месте ДТП. Зооинженер казанского зоопарка получила травмы и была госпитализирована, — сообщили в Гострудинспекции Башкирии. — В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.



Ранее в ГАИ РБ сообщали обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, виновник аварии — дальнобойщик, который ехал из Самары. Он потерял контроль над фурой, пробил металлическую разделительную полосу на трассе и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там и ехала иномарка казанского зоопарка.

Водитель «Пежо» погиб в Башкирии
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