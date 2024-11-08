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Posted 8 ноября, 17:37

Published 8 ноября, 17:37

Modified 8 ноября, 20:50

Updated 8 ноября, 20:50

«Салават Юлаев» против «Торпедо»: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Торпедо»: где смотреть и кто победит

8 ноября 2024, 17:37
Фото: 1MI.
В субботу, 9 ноября, «Салават Юлаев» встретится с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

Матч между хоккейными командами начнется в 19:00 по уфимскому времени, а следить за развитием событий можно будет на телеканалах БСТ (3+), KHL (3+), KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

«Торпедо»

Нижегородцы сейчас занимают седьмое место в турнирной таблице Запада. Они начали сезон не очень удачно, одержав всего две победы в первых восьми матчах. Однако команда нашла свою игру и на протяжении десяти матчей подряд набирала очки, одержав восемь побед. Их успешная серия была прервана в Уфе, где они уступили «Салавату Юлаеву» на последней минуте.

В последних играх «Торпедо» также проявило себя не лучшим образом — из пяти матчей они выиграли только один против московского «Динамо». Однако появление экс-игрока НХЛ добавило креатива в атаке: он уже успел оформить дубль и набрать три очка за последние три игры.

Минское «Динамо» обыграло «Салавата Юлаева»
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«Салават Юлаев»

Уфимцы в свою очередь, накануне проиграли минскому «Динамо», но продлили серию с набранными баллами до трех матчей. Уфимцы уверенно обыграли СКА и справились с «Сибирью» в серии буллитов. Пока команда занимает четвертое место Востока с 27 очками после 21 матча. Канадский нападающий Шелдон Ремал впечатляет своей результативностью — он уже набрал 20 очков за 21 игру и продолжает свою триумфальную серию.

Статистика личных встреч

Команды уже встречались в конце октября 2024 года, и тогда матч выдался настоящим зрелищем с девятью заброшенными шайбами. Победу вырвал «Салават Юлаев» со счетом 5:4, забросив решающую шайбу благодаря Саше Хмелевскому.

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» на последней минуте
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Прогнозы букмекеров

Что же говорят букмекеры о предстоящем матче? Победа «Торпедо» в основное время оценивается коэффициентом 2,30, тогда как победа «Салавата Юлаева» выставлена с котировкой 2,60. На ничью по истечении основного времени предлагают ставку с коэффициентом 4,30. Кроме того, букмекеры предполагают, что команды не смогут превзойти отметку в пять заброшенных шайб: тотал меньше 5,5 шайб выставлен с коэффициентом 1,90.

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