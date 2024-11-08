«Салават Юлаев» против «Торпедо»: где смотреть и кто победит

Что же говорят букмекеры о предстоящем матче? Победа «Торпедо» в основное время оценивается коэффициентом 2,30, тогда как победа «Салавата Юлаева» выставлена с котировкой 2,60. На ничью по истечении основного времени предлагают ставку с коэффициентом 4,30. Кроме того, букмекеры предполагают, что команды не смогут превзойти отметку в пять заброшенных шайб: тотал меньше 5,5 шайб выставлен с коэффициентом 1,90.