Отопление бьёт по карману, но в доме холодно? Ошибки, из-за которых вы переплачиваете

Современные отопительные системы устроены довольно сложно. Даже при правильной установке и настройке они могут начать работать некорректно спустя всего несколько месяцев. Чаще всего причиной становятся воздушные пробки, ошибки при монтаже и проблемы с балансировкой. Эксперты отмечают, что неполадки могут возникнуть в любом доме — как в частном, так и с центральным отоплением.