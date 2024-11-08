Отопление бьёт по карману, но в доме холодно? Ошибки, из-за которых вы переплачиваете

Posted 8 ноября, 12:56
Published 8 ноября, 12:56
Modified 8 ноября, 12:58
Updated 8 ноября, 12:58
Современные отопительные системы устроены довольно сложно. Даже при правильной установке и настройке они могут начать работать некорректно спустя всего несколько месяцев. Чаще всего причиной становятся воздушные пробки, ошибки при монтаже и проблемы с балансировкой. Эксперты отмечают, что неполадки могут возникнуть в любом доме — как в частном, так и с центральным отоплением.
— Самая частая проблема — это завоздушенность системы, — поясняет Анатолий, ведущий канала ЛТ-групп «Эксперты в отоплении».
Чтобы полностью понять, что вызывает неполадки и как справиться с ними самостоятельно или с помощью специалистов, разберём каждый аспект подробно.
Воздух в системе отопления — одна из наиболее частых проблем. Присутствие пузырьков мешает циркуляции горячей воды, что приводит к тому, что радиаторы нагреваются неравномерно. Воздушные пробки могут образовываться по нескольким причинам:
Как решить проблему? Самый простой способ — использовать кран Маевского, расположенный сбоку радиатора. Нужно взять отвёртку или специальный ключ, открыть кран, выпуская воздух, и дождаться, пока пойдёт вода, чтобы удостовериться, что пробка устранена.
— Потрогайте радиаторы, если они горячие только внизу или вверху, скорее всего, это воздушная пробка, — советует Дмитрий, сантехник и автор канала «Трудоголик».
Часто встречаются ситуации, когда из-за грязи или ржавчины радиаторы забиваются. В системах центрального отопления грязная вода — обычное явление, а для частных домов это может быть результатом использования старого антифриза. Со временем теплоноситель загустевает, что приводит к засорам. Как правило, антифриз рекомендуется менять каждые 3–4 года, чтобы избежать проблем.
Для промывки системы отопления в частном доме лучше вызвать специалиста, который добавит химические средства и промоет радиаторы под давлением. Если радиаторы забиты в системе центрального отопления, промыть всю систему не получится, но можно снять радиатор и очистить его отдельно.
Если насос системы отопления выбран неправильно, то скорость циркуляции теплоносителя может быть недостаточной, чтобы равномерно прогреть все радиаторы. Иногда это связано не с самим насосом, а с тем, что он установлен на первую, минимальную скорость.
Прежде чем менять насос, попробуйте установить его на максимальную скорость. А если у вас центральное отопление, стоит обратиться в обслуживающую компанию, так как проблема может быть связана с уменьшением потока из-за манипуляций соседей, установивших регуляторы на своих радиаторах.
Один из часто встречающихся недостатков системы отопления — это неправильная балансировка. Каждый радиатор должен получать определённый объём теплоносителя, но если балансировка нарушена, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, оставляя некоторые радиаторы холодными. После монтажа обычно проводят балансировку, однако нарушение может возникнуть и через несколько лет эксплуатации.
В особых случаях проблема связана с неправильно проложенными трубами. Например, трубы, проведённые через холодный подвал, могут терять тепло, если не имеют теплоизоляции.
— Вода в трубах стремится двигаться туда, где нет препятствий, поэтому, если одна ветка перегружена, тепло не дойдёт до остальных радиаторов, — отмечает Анатолий.
Ошибочное подключение труб подачи и обратки к радиатору также может вызывать неравномерное распределение тепла. В некоторых системах горячая вода должна подаваться сверху радиатора и выходить снизу.
— Если перепутать местами трубы, радиатор может нагреваться только в одной части. Такое нарушение часто остаётся незамеченным, но оно снижает эффективность системы, особенно при низкой температуре теплоносителя, — отмечает Дмитрий.
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