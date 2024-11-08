Опасная лихорадка покидает Башкирию

Posted 8 ноября, 15:10
Published 8 ноября, 15:10
Modified 8 ноября, 15:12
Updated 8 ноября, 15:12
По данным надзорного ведомства, с начала 2024 года в больницы региона поступили 156 пациентов, у которых нашли признаки геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) или мышиной лихорадки. Этот показатель ниже средних значений в 5,7 раза.
Летальность ГЛПС, по данным из открытых медицинских справочников, составляет от 3 до 12%. Протекает зачастую крайне остро. При мышиной лихорадке у больного поражаются мелкие сосуды организмы, воспаляются соединительные ткани и наблюдаются симптомы общей интоксикации.