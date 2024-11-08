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Posted 8 ноября, 15:10

Published 8 ноября, 15:10

Modified 8 ноября, 15:12

Updated 8 ноября, 15:12

Опасная лихорадка покидает Башкирию

Опасная лихорадка покидает Башкирию

8 ноября 2024, 15:10
Фото: 1MI.
В Башкортостане зафиксировали снижение заболеваемости смертоносной болезни — об этом отчиталось региональное управление Роспотребнадзора в пятницу, 8 ноября.

По данным надзорного ведомства, с начала 2024 года в больницы региона поступили 156 пациентов, у которых нашли признаки геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) или мышиной лихорадки. Этот показатель ниже средних значений в 5,7 раза.

Летальность ГЛПС, по данным из открытых медицинских справочников, составляет от 3 до 12%. Протекает зачастую крайне остро. При мышиной лихорадке у больного поражаются мелкие сосуды организмы, воспаляются соединительные ткани и наблюдаются симптомы общей интоксикации.

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