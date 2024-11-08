Опасная лихорадка покидает Башкирию

По данным надзорного ведомства, с начала 2024 года в больницы региона поступили 156 пациентов, у которых нашли признаки геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) или мышиной лихорадки. Этот показатель ниже средних значений в 5,7 раза.