Обычный кефир и вещь снова как новая! Как убрать подпал от утюга легко и быстро?

Вискозные ткани отличаются мягкостью и изысканным блеском, но они весьма капризны. Подпалить вискозу легко, но восстановить её тоже возможно. Этиловый спирт — отличное средство для работы с этой тканью. Он доступен практически в каждом хозяйственном магазине и аптеках. Нанесите немного спирта на повреждённый участок, оставьте на несколько минут, затем постирайте вещь в воде с мягким порошком и тщательно прополощите. Это поможет удалить пятно от подпала и восстановить внешний вид изделия.