Обычный кефир и вещь снова как новая! Как убрать подпал от утюга легко и быстро?

Posted 8 ноября, 14:22
Published 8 ноября, 14:22
Modified 8 ноября, 14:24
Updated 8 ноября, 14:24
Когда любимая одежда оказывается испорченной после неудачного глажения, многие тут же списывают её со счетов. Однако отчаиваться не стоит: современные домашние методы помогают вернуть одежде прежний вид, если точно знать, какие способы применять. В зависимости от ткани — будь то лён, хлопок или синтетика — существуют проверенные решения для устранения подпалов.
Как правильно действовать, чтобы одежда выглядела как новая? Разберём самые действенные методы, а также узнаем мнение эксперта о том, как справляться с подпалами быстро и просто.
Первое, на что стоит обратить внимание, — это материал, из которого сделана пострадавшая вещь. Для каждого вида ткани подходит свой способ восстановления.
— Важно не только знать тип ткани, но и реагировать оперативно. Чем быстрее вы приступите к обработке, тем выше шанс на успех, — отмечает блогер Татьяна, домохозяйка и автор канала «Утатьяна Инфа».
Льняные ткани часто используются для летней одежды благодаря своей легкости и приятной текстуре. Однако лён легко повреждается под воздействием высокой температуры. Чтобы избавиться от подпала на льняной ткани, можно использовать обычный кефир или кислое молоко.
Для этого потребуется смешать кислое молоко с водой в равных пропорциях и полностью погрузить ткань в получившийся раствор. Оставьте вещь в растворе примерно на 8 часов, чтобы молочные кислоты разрушили пигменты, вызвавшие подпал. После этого можно постирать ткань в тёплой воде и высушить её. При правильном выполнении процедуры от подпала не останется следа.
Хлопок — одна из самых популярных тканей, которую можно встретить почти в каждом гардеробе. Если подпал произошёл именно на хлопковой одежде, поможет слабый раствор хлорки. Однако, чтобы не испортить ткань, нужно быть аккуратным и не превышать концентрацию.
— На стакан воды добавляется буквально 2–3 капли отбеливателя, и этим раствором аккуратно протирают повреждённый участок. После этого вещь стирают как обычно, и желательно — с добавлением кондиционера для смягчения ткани, — рассказала Татьяна.
Вискозные ткани отличаются мягкостью и изысканным блеском, но они весьма капризны. Подпалить вискозу легко, но восстановить её тоже возможно. Этиловый спирт — отличное средство для работы с этой тканью. Он доступен практически в каждом хозяйственном магазине и аптеках. Нанесите немного спирта на повреждённый участок, оставьте на несколько минут, затем постирайте вещь в воде с мягким порошком и тщательно прополощите. Это поможет удалить пятно от подпала и восстановить внешний вид изделия.
Если вещь состоит из сложного сочетания хлопковых и синтетических волокон, решить проблему помогут перекись водорода и нашатырный спирт. Эти средства работают как отбеливающие агенты, убирая потемнения на ткани. Для процедуры достаточно смочить подпаленное место смесью перекиси и нашатыря, после чего вывесить вещь на солнце. Под воздействием света химические вещества помогут осветлить подпал, и ткань вернёт свой первоначальный цвет.
Если на под рукой нет специальных средств, можно обратиться к самому доступному помощнику на кухне — репчатому луку. Разрежьте луковицу пополам и натрите свежим срезом подпаленное место. Достаточно подержать срез на ткани 5–10 минут, после чего вещь стирается, как обычно. Благодаря природным антиоксидантам и кислотам в луке, следы подпала исчезают с любой ткани. Это простой и универсальный способ, подходящий практически для всех видов материалов.
— Если под рукой нет отбеливателя или перекиси, лук — лучший помощник. Главное, не оставлять его на ткани слишком долго, чтобы избежать появления неприятного запаха, — добавляет блогер.
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