Новые сорта томатов: какие виды стоит попробовать в следующем сезоне?

Гибридные сорта томатов, такие как «Виргининский» и «Флорида», заслуживают отдельного внимания. Они выводятся специально для высокой урожайности и стойкости к болезням. Такие растения могут давать стабильные плоды даже в условиях недостатка света или колебаний температуры. Однако важно помнить, что семена гибридов не рекомендуется использовать для повторных посадок, так как их характеристики могут не сохраниться.