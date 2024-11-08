Нестор и Элуна родились в Башкирии

Posted 8 ноября, 04:00
Published 8 ноября, 04:00
Modified 8 ноября, 04:00
Updated 8 ноября, 04:00
Среди минимально встречающихся у младенцев в Башкирии женских имен выделились Камилина, Мубина, Элуна, Саадия и Дильназ. Что касается мальчиков, то реже всего родившихся мамы и папы в 2024 году называли Нестор, Янар, Расулбек, Завен и Василь. Частотность попадания этих мужских и женских имен в свидетельства о рождении в 2024 году в Башкортостане минимальна. Так что перед пару-тройку лет с минимальным риском в детсадовских группах будет по паре Несторов или Элун.
В противоположность этому, наиболее распространенные женские имена включают в себя такие, как Амина, София, Эмилия, Ева и Арина. Среди мальчиков наибольшей популярностью с начала 2024 года у новоиспеченных родителей в Башкирии пользовались имена Амир, Тимур, Марк, Артем и Эмир. Отметим, что этот список самых часто употребляемых родителями в Башкирии год от года практически не меняется.
Так, с начала 2024 года в Башкирии появились на свет 388 Амин и 495 Амиров.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии более 60 000 родителей получают доплаты к пенсии за детей. Сумма ежемесячной выплаты превышает ₽8 000, если у родителя более двух детей. Выплату можно оформить по заявлению онлайн.