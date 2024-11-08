«Это не макдональдс»: мэр Уфы позавтракал в школьной столовой

Posted 8 ноября, 07:50
Published 8 ноября, 07:50
Modified 8 ноября, 10:13
Updated 8 ноября, 10:13
Как стало известно, Ратмир Мавлиев посетил Лицей №1, чтобы убедиться в качестве школьного питания. Он не только наблюдал за процессом, но и сам попробовал блюда из меню. По его словам, внимание к деталям здесь играет ключевую роль: вкус и качество еды, условия хранения продуктов — все должно соответствовать высоким стандартам.
— Очень вкусно. Это здоровая еда. Это не макдональдс, это не бургер, это не наггетс. Это еда, которая приготовлена правильно. И ее нужно есть нашим детям. В ней необходимое количество белков, углеводов. Все рассчитано, — отметил мэр при дегустации еды, в интервью телеканалу «Вся Уфа».
Также, одним из главных моментов стало наличие бесплатной чистой питьевой воды. В Лицее уже установлены пурифайеры для фильтрации воды, а в целом планируется оснастить ими 52 образовательных учреждения города.
Лицей №1 Ратмир Мавлиев выбрал не случайно: здесь самая вкусная кухня. Это признано жюри Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2024». Повар Лицея № 1 Уфы Татьяна Харитонова стала Призером в номинации «Лучший повар школьной столовой» Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2024».
Как ранее сообщал Mkset, Мелеузовское предприятие решило покорить африканский континент, начав поставки полуфабрикатов из мяса индейки в различные страны.