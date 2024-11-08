«Это не макдональдс»: мэр Уфы позавтракал в школьной столовой

Как стало известно, Ратмир Мавлиев посетил Лицей №1, чтобы убедиться в качестве школьного питания. Он не только наблюдал за процессом, но и сам попробовал блюда из меню. По его словам, внимание к деталям здесь играет ключевую роль: вкус и качество еды, условия хранения продуктов — все должно соответствовать высоким стандартам.