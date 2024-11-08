«Кормят бедно, ребёнок не ест»: родители в ужасе от школьных столовых Уфы

Posted 8 ноября, 14:42
Published 8 ноября, 14:42
Modified 8 ноября, 14:44
Updated 8 ноября, 14:44
Напомним, ранее сити-менеджер отчитался на своих ресурсах о поездке в лицей №1, где оценил организацию питания. Градоначальник не только окинул столовую взглядом, но и лично — не прибегая к услугам чашничего — попробовал еду в лицее на вкус, оставшись крайне довольным и сытым.
Восторженный пост о вкусных и полезных блюдах, а также установленных в школах фонтанчиках с пурифайерами, вызвал у горожан разные эмоции — кто-то искренне порадовался за молодое поколение, поделившись не самыми приятными воспоминаниями о качестве школьной еды в их детстве.
— В моё время в школах были каши, которые не отлипали от тарелок, а сейчас….
Между тем другие пользователи нашли в публикации отличный повод напомнить о неудовлетворительной, по их мнению, организации питания в других образовательных учреждениях.
— Дети жалуются на остывшие обеды и иногда чёрствый хлеб. Остывшая еда из-за того, что ее не готовят на месте, а привозят. Было бы хорошо, если б кухни заработали в школах как раньше. Любо-дорого взглянуть, что в первом лицее детям пирожки пекут. Нам бы тоже так.
— Классно, что в этой школе есть доступная чистая питьевая вода! Знаю, что во многих школах, особенно в начальных классах, родители покупают за свои деньги воду и кулеры. Конечно, так не должно быть! Просьба поставить пурифайеры в 6 лицей и 97 школу. Это важно для наших детей!
— Перед ним (мэром Уфы — прим. редакции), конечно, покажут, что кормят хорошо, у меня ребенок не ест в школе, говорит, что не вкусно, и кормят очень бедно.
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