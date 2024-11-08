mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 14:42

Published 8 ноября, 14:42

Modified 8 ноября, 14:44

Updated 8 ноября, 14:44

Уфимцы жалуются на питание в школьных столовых

«Кормят бедно, ребёнок не ест»: родители в ужасе от школьных столовых Уфы

8 ноября 2024, 14:42
Фото: 1MI.

Уфимцы жалуются на питание в школьных столовых

Публикация мэра башкирской столицы о вкусном завтраке в передовом лицее города вызвала у горожан шквал негодования и волну жалоб о питании в школах их детей.

Напомним, ранее сити-менеджер отчитался на своих ресурсах о поездке в лицей №1, где оценил организацию питания. Градоначальник не только окинул столовую взглядом, но и лично — не прибегая к услугам чашничего — попробовал еду в лицее на вкус, оставшись крайне довольным и сытым.

«Это не макдональдс»: мэр Уфы позавтракал в школьной столовой
Узнать подробнее

Восторженный пост о вкусных и полезных блюдах, а также установленных в школах фонтанчиках с пурифайерами, вызвал у горожан разные эмоции — кто-то искренне порадовался за молодое поколение, поделившись не самыми приятными воспоминаниями о качестве школьной еды в их детстве.

— В моё время в школах были каши, которые не отлипали от тарелок, а сейчас….

Между тем другие пользователи нашли в публикации отличный повод напомнить о неудовлетворительной, по их мнению, организации питания в других образовательных учреждениях.

— Дети жалуются на остывшие обеды и иногда чёрствый хлеб. Остывшая еда из-за того, что ее не готовят на месте, а привозят. Было бы хорошо, если б кухни заработали в школах как раньше. Любо-дорого взглянуть, что в первом лицее детям пирожки пекут. Нам бы тоже так.
— Классно, что в этой школе есть доступная чистая питьевая вода! Знаю, что во многих школах, особенно в начальных классах, родители покупают за свои деньги воду и кулеры. Конечно, так не должно быть! Просьба поставить пурифайеры в 6 лицей и 97 школу. Это важно для наших детей!
— Перед ним (мэром Уфы — прим. редакции), конечно, покажут, что кормят хорошо, у меня ребенок не ест в школе, говорит, что не вкусно, и кормят очень бедно.
Башкирский медуниверситет получил нагоняй за клопов
Узнать подробнее

Ранее Mkset освещал скандал с насекомыми, облюбовавшими аудитории Башкирского государственного медицинского университета.

Читайте также:
Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере БашкирииНа повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мостВ Башкирии закрывают все школы
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Образование#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Столовая#Белебей#Мелеуз#Школы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика