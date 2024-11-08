«Кормят бедно, ребёнок не ест»: родители в ужасе от школьных столовых Уфы

Напомним, ранее сити-менеджер отчитался на своих ресурсах о поездке в лицей №1, где оценил организацию питания. Градоначальник не только окинул столовую взглядом, но и лично — не прибегая к услугам чашничего — попробовал еду в лицее на вкус, оставшись крайне довольным и сытым.