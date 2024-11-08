Коммунальные мошенники обирают пенсионеров Башкирии

Согласно информации от МинЖКХ, мошенники изготавливают квитанции, которые могут легко сбить с толку даже опытного плательщика. Адрес и имя могут совпадать, но стоит обратить внимание на детали — именно они выдают аферистов. Например, данные лицевого счета зачастую отличаются от оригинала, а это значит, что деньги могут оказаться на картах злоумышленников. Более того, если воспользоваться QR-кодом для оплаты, мошенники могут перенаправить на фишинговый сайт, где украдут не только деньги, но и личные данные.