Коммунальные мошенники обирают пенсионеров Башкирии

Posted 8 ноября, 06:08
Published 8 ноября, 06:08
Modified 8 ноября, 10:15
Updated 8 ноября, 10:15
В последнее время в регионе наблюдается новая мошенническая схема с подделкой квитанций. На первый взгляд, такие документы выглядят абсолютно идентично настоящим, однако внимательный потребитель может заметить разницу.
Согласно информации от МинЖКХ, мошенники изготавливают квитанции, которые могут легко сбить с толку даже опытного плательщика. Адрес и имя могут совпадать, но стоит обратить внимание на детали — именно они выдают аферистов. Например, данные лицевого счета зачастую отличаются от оригинала, а это значит, что деньги могут оказаться на картах злоумышленников. Более того, если воспользоваться QR-кодом для оплаты, мошенники могут перенаправить на фишинговый сайт, где украдут не только деньги, но и личные данные.
Специалисты Единого информационно-расчетного центра Башкирии рекомендуют несколько простых шагов. Один из них — заказывать электронные квитанции через официальный сайт или офис управляющей компании.
Хотя массовых жалоб о поддельных квитанциях пока не поступало, жители все же обращают внимание на случаи агрессивной рекламы. К примеру, в почтовых ящиках нередко появляются предложения по обслуживанию газового оборудования с мелким шрифтом — мол, платить необязательно. Но многие пенсионеры продолжают оплачивать такие услуги просто потому что так привыкли.
— Чтобы избежать неприятностей, всегда сверяйте новую квитанцию с той, которую вы знаете точно является подлинной, — советуют специалисты.