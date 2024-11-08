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Posted 8 ноября, 06:08

Published 8 ноября, 06:08

Modified 8 ноября, 10:15

Updated 8 ноября, 10:15

Мошенничество с квитанциями ЖКХ появилось в Башкортостане

Коммунальные мошенники обирают пенсионеров Башкирии

8 ноября 2024, 06:08
Фото: 1MI.

Мошенничество с квитанциями ЖКХ появилось в Башкортостане

Мошенники активизировались и начали рассылать поддельные квитанции на оплату коммунальных услуг, сообщает в пятницу, 8 ноября, Министерство ЖКХ РБ.

В последнее время в регионе наблюдается новая мошенническая схема с подделкой квитанций. На первый взгляд, такие документы выглядят абсолютно идентично настоящим, однако внимательный потребитель может заметить разницу.

Как распознать фальшивку?

Согласно информации от МинЖКХ, мошенники изготавливают квитанции, которые могут легко сбить с толку даже опытного плательщика. Адрес и имя могут совпадать, но стоит обратить внимание на детали — именно они выдают аферистов. Например, данные лицевого счета зачастую отличаются от оригинала, а это значит, что деньги могут оказаться на картах злоумышленников. Более того, если воспользоваться QR-кодом для оплаты, мошенники могут перенаправить на фишинговый сайт, где украдут не только деньги, но и личные данные.

Как же обезопасить себя от подобных уловок?

Специалисты Единого информационно-расчетного центра Башкирии рекомендуют несколько простых шагов. Один из них — заказывать электронные квитанции через официальный сайт или офис управляющей компании.

Хотя массовых жалоб о поддельных квитанциях пока не поступало, жители все же обращают внимание на случаи агрессивной рекламы. К примеру, в почтовых ящиках нередко появляются предложения по обслуживанию газового оборудования с мелким шрифтом — мол, платить необязательно. Но многие пенсионеры продолжают оплачивать такие услуги просто потому что так привыкли.

— Чтобы избежать неприятностей, всегда сверяйте новую квитанцию с той, которую вы знаете точно является подлинной, — советуют специалисты.
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