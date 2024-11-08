Гордость Башкирии подорожала на 13%

Posted 8 ноября, 05:34
Published 8 ноября, 05:34
Modified 8 ноября, 05:34
Updated 8 ноября, 05:34
За год, с октября 2023 года по октябрь 2024 года, стоимость литра мёда в России выросла на 15% и составила ₽748. При этом спрос на продукт у покупателей упал за этот период на 6%. Аналогичная картина наблюдается и в Республике Башкортостан. известной как Край мёда и курая.
— За год цена на мёд в Башкирии выросла на 13%. Средняя стоимость литра мёда в регионе составляет ₽739, — сообщили Mkset в «Чек Индекс». — При этом число покупок мёда в Башкирии за год упало на 8%.
Дешевле всего мед в Чувашии, Марий Эл и Мордовии (₽500 за литр). Дороже — в северных регионах — Мурманской области, Тюменской области, Якутии (₽1 200 за литр).
Напомним, по последним подсчетам экспертов региональной службы статистики, цена на сливочное масло в Башкирии приближается к ₽1000 за килограмм.