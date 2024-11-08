Гордость Башкирии подорожала на 13%

За год, с октября 2023 года по октябрь 2024 года, стоимость литра мёда в России выросла на 15% и составила ₽748. При этом спрос на продукт у покупателей упал за этот период на 6%. Аналогичная картина наблюдается и в Республике Башкортостан. известной как Край мёда и курая.